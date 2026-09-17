FOTO: Incendio en Sarandí genera problemas de visibilidad en el Acceso Sudeste

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- Un incendio en un depósito de Sarandí, en la zona sur del Conurbano bonaerense, se inició durante la noche del miércoles y continúa en la mañana de este jueves mientras en el lugar trabajan bomberos de Avellaneda.

Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico.

Según informó el SAME, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afecta la visibilidad.

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