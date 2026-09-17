Incendio en Sarandí genera problemas de visibilidad en el Acceso Sudeste
Ocurre al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata.
FOTO: Incendio en Sarandí genera problemas de visibilidad en el Acceso Sudeste
Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- Un incendio en un depósito de Sarandí, en la zona sur del Conurbano bonaerense, se inició durante la noche del miércoles y continúa en la mañana de este jueves mientras en el lugar trabajan bomberos de Avellaneda.
Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico.
Según informó el SAME, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afecta la visibilidad.
Noticia en desarrollo...Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Sarandí?
Un incendio se desató en un depósito dedicado al reciclaje de cartón y plástico.
¿Dónde se localiza el incendio?
El incendio se encuentra al costado del Acceso Sudeste, cerca de la autopista Buenos Aires-La Plata.
¿Quiénes están trabajando en el lugar?
Bomberos de Avellaneda están realizando tareas para controlar el fuego.
¿Desde cuándo se inició el incendio?
El incendio comenzó durante la noche del miércoles y continúa en la mañana del jueves.
¿Qué problema está causando el incendio?
El humo generado por el incendio está afectando la visibilidad en la zona.
[Fuente: Noticias Argentinas]