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Imputan a joven por el asesinato de su madre en Salta tras autopsia reveladora

La víctima, de 38 años, falleció producto de un traumatismo encéfalo craneano grave.

20/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Imputan a joven por el asesinato de su madre en Salta tras autopsia reveladora

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Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El joven señalado como responsable de la muerte de su madre en Salta enfrentará una imputación luego de que la autopsia confirmara que la mujer falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, mediante la delegación Joaquín V. González, comunicó que, dentro del marco de la investigación por el femicidio de Delicia Bollado, de 38 años, su hijo será imputado como el presunto autor del crimen.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda del barrio Facundo Quiroga, donde se detuvo al sospechoso, de 21 años.

García Pisacic detalló que el informe preliminar de autopsia determinó que el deceso fue resultado de un traumatismo encéfalo craneano grave y, tras completar los trámites necesarios, se autorizó la entrega del cuerpo a los familiares para su inhumación.

La fiscal también mencionó que se están llevando a cabo todas las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.

Este martes, familiares, amigos y vecinos de Bollado se despiden de ella en el velorio que tiene lugar en el domicilio donde ocurrió el crimen.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un joven fue acusado de matar a su madre en Salta.

¿Quién es la víctima?
La víctima es Delicia Bollado, de 38 años.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
El crimen ocurrió en la madrugada del lunes 19 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el crimen?
En una vivienda del barrio Facundo Quiroga, en Salta.

¿Qué determinó la autopsia?
La autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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