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Grave accidente en Villa Luro: un motociclista fue atropellado por un camión esta mañana

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Ruiz de los Llanos. El motociclista, de 52 años, fue llevado al hospital con lesiones severas.

23/10/2026 | 09:32Redacción Cadena 3

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Grave accidente en Villa Luro: un motociclista fue atropellado por un camión esta mañana

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Buenos Aires, 23 de octubre (NA) – Un motociclista fue atropellado por un camión este viernes por la mañana en el barrio porteño de Villa Luro y fue trasladado al hospital en grave estado.

El siniestro sucedió en el cruce de la avenida Juan B. Justo y Ruiz de los Llanos cuando el camión grúa hidroelevador embistió al motociclista, quien iba junto con una mujer.

Desde el SAME le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el paciente, de 52 años, fue trasladado de forma inmediata al Hospital Vélez Sarsfield debido al grave cuadro de salud.

El jefe de guardia de dicha institución médica informó que el hombre ingresó con asistencia respiratoria mecánica en estado grave. Acerca de la acompañante, indicaron que fue atendida y se encuentra fuera de peligro.

Hasta las 08.30hs de este viernes el SAME ya participó de 18 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, uno cada 30 minutos, asistiendo a más de 35 personas.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un motociclista fue atropellado por un camión en Villa Luro.

¿Quién está involucrado?
El motociclista, de 52 años, y su acompañante.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
Este viernes por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro?
En la intersección de la avenida Juan B. Justo y Ruiz de los Llanos.

¿Cuál es el estado del motociclista?
Fue trasladado al hospital con asistencia respiratoria mecánica y en estado grave.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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