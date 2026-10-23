Charly García cumple 75 años: un ícono de la música argentina y su legado inigualable

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Charly García cumple 75 años. Si tuviera que explicarle a alguien quién es, sería difícil saber por dónde empezar...

Podría mencionarle que nació en un hogar de clase acomodada, rodeado de música, y que con solo 3 años comenzó a tocar el piano de juguete que su madre le regaló, convirtiéndose a los 12 en profesor de piano, teoría y solfeo.

Asimismo, podría contarle que con 17 años, en el colegio militar Dámaso Centeno, se asoció con Nito Mestre y fundaron Sui Generis, una banda que marcó la escena nacional con temas como 'Rasguña las piedras' y que se despidió en septiembre de 1975 con dos conciertos colmados en el Luna Park.

También podría señalar que Charly fue pionero en el rock progresivo en Argentina, ya que con la Máquina de hacer Pájaros plasmó sus influencias de Yes, Génesis y Pink Floyd.

O podría hablar de Serú Girán, donde junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro se convirtieron en los Beatles argentinos; a pesar de ser criticados al inicio, Charly desafió a la dictadura de Videla con su música.

Fue contemporáneo de Flaco Spinetta, apoyó a Fito y produjo a bandas como Los Twist, Fabi Cantilo y Los Abuelos de la Nada.

Amigo de Menem, siempre defendió a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Creó Clics Modernos, interpretó tangos y colaboró con la Negra Sosa en la versión más emotiva del Himno Nacional.

Se ha mostrado provocador en el escenario, enfrentándose a la prensa y sobreviviendo a un intento de suicidio desde un noveno piso.

Colaboró con Sting, fue reconocido por Paul McCartney y se cruzó con Los Rolling Stones en diferentes ocasiones.

Su admiración por Maradona y respeto por Messi son notables.

En varias ocasiones, se sentó con Susana y Lanata, dejando frases memorables sobre su personalidad.

Charly ha brindado conciertos memorables, como uno subacuático en el Estadio Vélez y en el Teatro Colón.

Hoy, este artista multifacético que ha recorrido casi cuatro generaciones, cumple 75 años. A pesar del paso del tiempo, su inteligencia, ternura, desfachatez y genialidad permanecen intactas.