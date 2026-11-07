El papa León XIV llega a Buenos Aires: restricciones y cierres en Recoleta y Palermo

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- Ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina este domingo 8 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires implementará desde este sábado 7 de noviembre restricciones significativas al tránsito vehicular y peatonal en los barrios de Recoleta y Palermo, que se mantendrán hasta el miércoles 11.

El plan operativo incluye un cierre perimetral en dos áreas clave de la capital: Recoleta, que abarca el área delimitada por la Avenida Alvear, Cerrito, Avenida Del Libertador y Avenida Callao, extendiéndose a los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo (entre Quintana y Alvear). Este cierre total estará vigente desde el sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11, cuando el Sumo Pontífice abandone la Nunciatura Apostólica.

En Palermo, el perímetro se extiende entre la Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino. El cierre total en esta zona comenzará el sábado por la tarde y se mantendrá hasta la madrugada del miércoles, luego de que concluyan las actividades frente al Monumento de los Españoles.

Para poder ingresar o salir de las áreas restringidas, la Policía de la Ciudad y el personal de seguridad solicitarán la siguiente documentación:

Residentes: Deberán presentar DNI con domicilio actualizado o la placa de ingreso otorgada por el Gobierno porteño.

Turistas: Podrán acceder exhibiendo la reserva de hotel o documentación equivalente.

Sin DNI actualizado: Quienes no tengan la dirección registrada dentro del perímetro deberán completar un formulario en el sitio web del Gobierno de la Ciudad con carácter de declaración jurada. Tras el trámite, recibirán una placa digital por correo electrónico (válida aun si no se puede leer el código QR). Este trámite también podrá realizarse de forma presencial en las sedes comunales.

Ingresos y salidas habilitados: En Recoleta: Avenida Alvear y Avenida Callao; y Avenida Alvear y Libertad. En Palermo: accesos desde Avenida Luis María Campos (por Zabala, Federico Lacroze, Jorge Newbery, Matienzo, República de Eslovenia, boulevard Chenaut, Arévalo, Andrés Arguibel y Clay); desde Avenida Santa Fe (por Sinclair, Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro); y desde Cerviño (por República de la India, Lafinur, República Árabe Siria, Ugarteche y Scalabrini Ortiz).

El esquema dispuesto establece pautas especiales para el tránsito de vehículos acreditados y el estacionamiento:

Palermo (vehículos acreditados): La circulación estará permitida desde el sábado 7 por la tarde hasta el domingo 8 a las 18:00, y se reanudará desde el lunes 9 a las 16:00 hasta el martes 10 a las 8:00.

Restricción vehicular total en Palermo: La circulación quedará interrumpida totalmente desde el domingo 8 a las 18:00 hasta el lunes 9 a las 16:00, y desde el martes 10 a las 8:00 hasta la reapertura oficial del área.

Restricción vehicular en Recoleta: Desde las 12:00 del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 habrá restricción vehicular en la zona delimitada por Avenida Del Libertador, Avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito, quedando inhabilitado el ingreso o salida de cocheras privadas.

Despeje de autos: Los vehículos estacionados sobre Avenida Del Libertador (entre Virrey del Pino y Ugarteche) y en los primeros 100 metros de sus transversales deberán retirarse antes de la madrugada del sábado 7. En Recoleta, el despeje debe realizarse antes del mediodía del sábado. Se habilitó el estacionamiento a 45° sobre la mano derecha de la Avenida Callao (entre Vicente López y Libertador) y sobre Libertador sentido a Retiro (entre Libertad y Callao). Los autos no retirados serán trasladados sin costo por grúas de tránsito a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA.

Los comercios dentro de las áreas de seguridad están autorizados a funcionar con franjas horarias destinadas a proveedores. Los huéspedes de hoteles podrán ingresar presentando la reserva que acredite su estancia.

En cuanto al servicio de residuos:

Recoleta: Se retiraron temporalmente los contenedores y cestos en la Avenida Alvear (entre Callao y Cerrito), Rodríguez Peña (entre Alvear y Quintana), Montevideo (entre Quintana y Posadas) y Posadas (entre Montevideo y Rodríguez Peña). Se recomienda a los encargados de edificios sacar la basura entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y llevarla al contenedor más cercano, ya que la recolección se realizará desde las 10:00 hasta que se normalice el servicio el miércoles 11 en su horario habitual de 19:00 a 21:00.

Palermo: Debido al retiro de contenedores sobre Avenida Del Libertador y sus calles transversales, los residuos deberán trasladarse al contenedor más cercano. El domingo 8 no habrá servicio de recolección en el perímetro, mientras que el lunes 9 el servicio operará con normalidad de 19:00 a 21:00.

Agencia NA