Detienen a una pareja por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: ya son tres los arrestados

FOTO: Detienen a un matrimonio en Corrientes por el caso de Nancy Godoy: ya son tres los arrestados

La investigación sobre la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes ha dado un nuevo giro con la reciente detención de un matrimonio por presunto encubrimiento, lo que eleva a tres el número de personas arrestadas en este caso. Las nuevas detenciones se llevaron a cabo el pasado martes por la noche en la ciudad de Esquina.

Las autoridades han arrestado a Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, quienes son sospechosos de encubrimiento agravado. La decisión de proceder con estos arrestos fue tomada por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, quienes encontraron contradicciones en los testimonios durante la investigación.

Leguizamón, quien es una puestera de la región, había facilitado un caballo a la docente y la acompañaba hasta la escuela rural donde trabajaba, lo que la convierte en la última persona que vio a Nancy Godoy.

Con la detención de este matrimonio, ya son tres los individuos que permanecen bajo arresto en relación con la desaparición de Godoy. El tercer arrestado es Ernesto Ezequiel Bordón, quien también se encuentra involucrado en la causa.

Mientras la fiscalía avanza con la investigación, se intensifican los operativos de búsqueda. En este sentido, se ha informado que en las próximas horas se sumará un helicóptero al rastrillaje, con el objetivo de obtener más pistas sobre el paradero de la docente.