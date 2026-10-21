FOTO: Detenido por el asesinato de su madre en Salta se niega a declarar ante la Justicia

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – Un joven de 21 años, detenido por el asesinato de su madre en la provincia de Salta, decidió no prestar declaración ante la fiscalía. La imputación fue realizada por la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Joaquín V. González.

Durante la audiencia de este martes, el joven hizo uso de su derecho a no declarar y fue formalmente imputado como presunto autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por el género, en perjuicio de su madre.

La fiscalía solicitó que el detenido permanezca en prisión mientras avanza la investigación. Se le atribuye el crimen ocurrido el pasado lunes por la madrugada en una vivienda del barrio Facundo Quiroga, donde fue hallada sin vida Delicia Bollado.

Según los informes de la autopsia, la muerte de la mujer se debió a un traumatismo encéfalo craneano. La fiscal García Pisacic informó que la investigación está en una fase inicial, donde se están determinando las circunstancias del hecho. Se destaca la importancia de las diligencias en curso.

Entre las medidas que se están llevando a cabo se incluyen el relevamiento de testigos, el análisis de los elementos secuestrados en el lugar y la elaboración de informes periciales, así como otras diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Este martes, familiares, amigos y vecinos de Bollado dieron el último adiós en un velorio que tuvo lugar en el hogar donde ocurrió el crimen.