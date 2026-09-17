En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Demoras en el Tren Roca por arrollamiento en Bernal: ramales con servicio limitado

El incidente afecta a los servicios a Bosques y La Plata, que operan con recorridos limitados.

17/09/2026 | 07:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Demoras en el Tren Roca por arrollamiento en Bernal: ramales con servicio limitado

FOTO: Demoras en el Tren Roca por arrollamiento en Bernal: ramales con servicio limitado

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El Tren Roca en su ramal Bosques (vía Quilmes) circula con servicio reducido y demoras por un arrollamiento en la estación Bernal, que se produjo temprano en la mañana.

Este servicio opera solamente desde Berazategui hasta Bosques, mientras que el ramal La Plata también circula limitado entre Quilmes y La Plata.

Las complicaciones en los servicios provocaron quejas de los usuarios, quienes en las redes sociales están manifestando que los colectivos "viajan llenos" y que "está complicado ir al trabajo".

Noticia en desarrollo

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf