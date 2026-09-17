FOTO: Demoras en el Tren Roca por arrollamiento en Bernal: ramales con servicio limitado

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El Tren Roca en su ramal Bosques (vía Quilmes) circula con servicio reducido y demoras por un arrollamiento en la estación Bernal, que se produjo temprano en la mañana.

Este servicio opera solamente desde Berazategui hasta Bosques, mientras que el ramal La Plata también circula limitado entre Quilmes y La Plata.

Las complicaciones en los servicios provocaron quejas de los usuarios, quienes en las redes sociales están manifestando que los colectivos "viajan llenos" y que "está complicado ir al trabajo".

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Agencia NA