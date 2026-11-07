Colectividades: el mapa interactivo para encontrar los stands y organizar la recorrida

Encontrar el stand elegido antes de salir de casa o definir el próximo destino durante la visita: el mapa interactivo de Colectividades permite consultar cómo están distribuidos los puestos en el Parque Nacional a la Bandera.

La herramienta está disponible en la web municipal y organiza el predio en cuatro zonas. En el mapa que acompaña esta nota podés acercar la imagen y seleccionar los marcadores para identificar las ubicaciones.

Cómo se distribuyen los stands

En la zona 1 están, entre otras, las colectividades brasileña, croata, siria, haitiana, iraquí, cubana, peruana, helénica, lituana y ucraniana, además de la Unión de Países de África del Oeste.

La zona 2 reúne a distintas asociaciones italianas y españolas, junto con las representaciones de Venezuela, Tanzania, Líbano, Irán, Rusia y Yemen. La zona 3 incluye a los centros asturiano, gallego, murciano y catalán, además de las colectividades palestina, polonesa, eslovena, checoslovaca, irlandesa, alemana y austríaca.

En la zona 4 se ubican la Hermandad del Señor de los Milagros de Perú, la Asociación Africana de Rosario, Casa Balear, Israel, Casa Paraguaya y las representaciones de Bolivia y Argentina.

Días y horarios

La fiesta se desarrolla del 6 al 15 de noviembre, desde las 19. De domingo a jueves, el predio cierra a las 0.30 y las cajas a la medianoche. Los viernes, sábados y vísperas de feriado, el cierre es a la 1.30 y las cajas funcionan hasta la 1, según la información municipal.