FOTO: Cierres y restricciones en Recoleta y Palermo por la llegada del Papa a Buenos Aires

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La llegada del papa León XIV a la Argentina está programada para el próximo domingo 8 de noviembre, lo que conllevará el cierre de varias zonas de seguridad en Recoleta y Palermo. Desde el sábado 7 hasta el miércoles 11, estas áreas estarán restringidas al público.

Zonas de seguridad

- Recoleta: La zona de seguridad abarcará el área delimitada por Avenida Alvear, Cerrito, Avenida Del Libertador y Avenida Callao, extendiéndose a los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. Este cierre total se implementará desde el sábado 7 de noviembre hasta el miércoles 11 a la tarde, momento en que el Sumo Pontífice dejará la Nunciatura.

- Palermo: En esta zona, el perímetro de seguridad estará comprendido entre Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino. El cierre total iniciará el sábado por la tarde y se extenderá hasta la madrugada del miércoles, tras las actividades programadas frente al Monumento de los Españoles.

Identificación y accesos para vecinos y trabajadores

Para ingresar o salir de estas zonas de seguridad, las personas deberán presentar la documentación correspondiente en los controles establecidos por la Policía de la Ciudad y el personal de seguridad. Los residentes deberán mostrar su DNI con domicilio actualizado o la placa de ingreso otorgada por el Gobierno porteño. Los turistas podrán presentar su reserva de hotel o documentos similares.

Si el DNI no está actualizado, será necesario completar un formulario en la página del Gobierno de la CABA, que funcionará como declaración jurada. Al completarlo, se enviará una placa digital por correo electrónico, la cual será válida aunque no se pueda leer el código QR. También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial en las sedes comunales.

Ingresos y salidas de las zonas de seguridad

- Zona Recoleta: Los accesos estarán habilitados en Avenida Alvear y Avenida Callao, así como en Avenida Alvear y Libertad.

- Zona Palermo: Los accesos se permitirán desde Avenida Luis María Campos por Zabala, Federico Lacroze, Jorge Newbery, Matienzo, República de Eslovenia, boulevard Chenaut, Arévalo, Andrés Arguibel, Clay; desde Avenida Santa Fe por Sinclair, Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro; y desde Cerviño por República de la India, Lafinur, República Árabe Siria, Ugarteche, Scalabrini Ortiz.

Circulación vehicular y restricciones de estacionamiento

Las condiciones especiales para el tránsito de autos acreditados serán las siguientes:

- Horarios autorizados para vehículos acreditados en Palermo: La circulación estará permitida desde el sábado 7 por la tarde hasta el domingo 8 a las 18 horas, y desde el lunes 9 a las 16 horas hasta el martes 10 a las 8 am.

- Restricción vehicular en Palermo: La circulación quedará restringida totalmente desde el domingo 8 a las 18 horas hasta el lunes 9 a las 16 horas y desde el martes 10 a las 8 am hasta la reapertura oficial del perímetro.

- Restricción vehicular en Recoleta: Desde las 12 del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 habrá restricción vehicular en la zona delimitada por Avenida Del Libertador, Avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. No se podrá entrar o salir de las cocheras de los edificios.

- Retiro de vehículos estacionados: Los autos deberán ser retirados de Avenida Del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche y de los primeros 100 metros de sus calles transversales antes de la madrugada del sábado 7. En la zona de Recoleta cercana a la Nunciatura Apostólica, el despeje deberá realizarse antes del mediodía del sábado. Se habilitó el estacionamiento a 45° sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador hacia Retiro entre Libertad y Callao.

Los vehículos que no sean retirados serán trasladados por agentes y grúas de tránsito sin costo a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA.

Comercios y servicios de recolección de residuos

Los comercios dentro de las zonas de seguridad podrán operar, con franjas horarias específicas para proveedores y servicios. Los huéspedes de los hoteles ubicados en estas áreas podrán ingresar presentando la reserva que acredite su estancia.

Residuos

- Zona Recoleta: Hasta el miércoles 11 se retirarán temporalmente los contenedores y cestos de basura en varios puntos, incluyendo Avenida Alvear, entre Avenida Callao y Cerrito, y Rodríguez Peña, entre Avenida Alvear y Quintana.

Se recomienda a los encargados de los edificios sacar la basura entre las 8 y las 9 de la mañana, ya que la recolección se realizará a partir de las 10. El miércoles 11, el servicio volverá a su horario habitual de 19 a 21 horas.

- Zona Palermo: Por el operativo de seguridad, se están retirando contenedores y cestos de basura en Avenida Del Libertador y en los primeros 100 metros de las calles transversales. El domingo 8 no habrá recolección de basura, pero el lunes 9 el servicio se reanudará en su horario habitual.