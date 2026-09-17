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Choque en la autopista Rosario-Córdoba a la altura del puente Wilde: el tránsito está cortado

El siniestro ocurrió antes de las 7 de la mañana, en la salida a la autopista Rosario-Córdoba.

17/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario

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Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.

FOTO: Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.

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El siniestro vial ocurrió en la salida a la autopista Rosario-Córdoba. El tránsito permanece interrumpido en la zona.

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