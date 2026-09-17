Choque en la autopista Rosario-Córdoba a la altura del puente Wilde: el tránsito está cortado
El siniestro ocurrió antes de las 7 de la mañana, en la salida a la autopista Rosario-Córdoba.
17/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario
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El siniestro ocurrió antes de las 7 de la mañana, en la salida a la autopista Rosario-Córdoba.
17/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario
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La autora del libro “La última vez que fuimos niños: perder el miedo para abrazar la vida” dijo a Cadena 3 que el sentido de la vida es “desarrollar nuestra singularidad”.
La víctima tenía 30 años. Sus pequeños desesperados buscaron auxilio en la calle, pero nada se pudo hacer.
La droga, valuada en unos US$18 millones, estaba oculta en una camioneta que llegó a Zárate en un buque desde Bélgica. Hay tres detenidos, entre ellos un ciudadano mexicano.
La joven rosarina aspirante a gendarme fue atacada en su casa de Barreal, Calingasta. La autopsia reveló al menos nueve heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro, y signos de resistencia.
El abogado Facundo Pérez Lloveras explicó en Cadena 3 cuándo una medida de protección puede generar una responsabilidad penal y advirtió sobre las conexiones caseras a 220 voltios.
Sociedad
Santa Fe 2026 superó las 700 mil asistencias en apenas cuatro jornadas de competencia, una cifra que ya está por encima de los registros totales de las últimas ediciones. Rosario vive días de hoteles colmados y este jueves Llaryora, Torres y Valdés recorrerán el Parque Independencia.
El incidente afecta a los servicios a Bosques y La Plata, que operan con recorridos limitados.
El siniestro ocurrió antes de las 7 de la mañana, en la salida a la autopista Rosario-Córdoba.
Ocurre al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sin lluvias, con registros que partirán de los 10°C. Para el fin de semana se prevé un ascenso de las temperaturas, con 28°C previstos para el domingo.
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