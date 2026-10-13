Atrapados por la sangre: el rastro que delató a tres ladrones en Río Tercero

Tres jóvenes de 18, 20 y 26 años fueron detenidos en las últimas horas en Río Tercero luego de intentar robar en una metalúrgica. La clave del operativo fue un rastro de sangre que dejó uno de los delincuentes al lesionarse durante el atraco, lo que permitió a la Policía rastrearlos en la zona.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles Presidente Arturo Illia y Río Dulce.

Los efectivos acudieron al lugar tras la activación de la alarma de seguridad y constataron daños en el techo y en una puerta de vidrio.

Con el aporte de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad que facilitó el dueño del local, los agentes iniciaron un patrullaje siguiendo las manchas hemáticas.

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El rastro condujo a los uniformados hasta una vivienda sobre la calle Río Gallegos, donde procedieron a la aprehensión de los sospechosos de 18 y 26 años.

Horas más tarde, el procedimiento culminó en el hospital local con la localización del tercer involucrado, de 20 años, quien presentaba un corte profundo en la pierna derecha y coincidía con las características registradas en los videos del comercio.