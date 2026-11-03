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Almirante Brown embellece tanques de agua con murales para la visita del Papa León XIV

Tres murales en los tanques de agua del barrio Don Orione, con imágenes del Papa Francisco y San Luis Orione, dan la bienvenida al Sumo Pontífice en su próxima visita.

03/11/2026 | 15:44Redacción Cadena 3

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Almirante Brown embellece tanques de agua con murales para la visita del Papa León XIV

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El Municipio de Almirante Brown, liderado por Juan José Fabiani, ha creado tres murales en los emblemáticos tanques de agua del barrio Don Orione. Estas obras representan al Papa Francisco, San Luis Orione y Papa León XIV, y buscan recibir al Sumo Pontífice en su visita programada para el próximo lunes 9, cuando llegue al Cottolengo de Don Orione.

Las intervenciones artísticas fueron realizadas por los talentos de TiN, Eber Martínez y Gabo Luna, y están ubicadas sobre la avenida Eva Perón, uno de los lugares más emblemáticos de la zona. La figura central de estas pinturas es el actual jefe de la Iglesia Católica.

El equipo del Instituto Municipal de las Culturas trabajó en conjunto con el equipo de Embellecimiento, contando con la colaboración del reconocido pintor y muralista Alfredo Segatori.

Los tanques están situados en el Parque Don Orione, donde se instalarán pantallas para que los habitantes de Almirante Brown y fieles puedan seguir las actividades de la visita papal.

Los tanques de Don Orione

Los históricos Tres Tanques son parte fundamental de la identidad del complejo habitacional de Don Orione. Construidos en 1980, sirvieron como reservorios de agua y fueron una de las primeras obras de infraestructura del barrio, realizado en tierras que la obra de Divina Providencia vendió al Gobierno de la Ciudad.

A pesar de que los tanques dejaron de operar hace algunos años y están vacíos, continúan siendo un símbolo urbano y un punto de referencia para los residentes de la zona. Los nuevos murales integran imágenes católicas en este paisaje histórico, conectando la identidad del barrio con la llegada del Papa León XIV.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué se realizó en Almirante Brown?
Se pintaron tres murales en los tanques de agua del barrio Don Orione.

¿Quiénes están retratados en los murales?
Las imágenes del Papa Francisco, San Luis Orione y Papa León XIV.

¿Cuándo visitará el Papa la zona?
El Papa León XIV visitará el Cottolengo de Don Orione el lunes 9 de noviembre.

¿Quiénes realizaron las pinturas?
Los artistas TiN, Eber Martínez y Gabo Luna, con apoyo de Alfredo Segatori.

¿Qué función tuvieron los tanques de agua?
Fueron construidos en 1980 como reservorios y son un ícono del barrio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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