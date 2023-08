Picada fatal en zona oeste: ¿A qué velocidad iban los autos que corrían?

La picada fatal de Mendoza y Brasil, zona oeste rosarina, fue noticia nuevamente este lunes, día en el que la jueza dejó presos a los conductores que corrían y generaron el choque en el que murió Mario Esquivel, de 49 años, cuando regresaba de un cumpleaños con mujer, su hija y su yerno.

Franco Amatos, abogado de la familia de Mario Esquivel, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y contó detalles del caso tras la audiencia en la que los conductores fueron imputados por homicidio simple con dolo eventual.

“La calificación no es definitiva, surge en base a las primeras pruebas de las cámaras públicas. La pericia previa marca que el conductor que impacta iba a no menos de 80 kilómetros por hora”, reveló Amatos.

“No es solo la vida de Mario, pero los otros ocupantes también quedaron heridos. Los que corrían dijeron que iban a la casa de uno de ellos. Todavía no se estableció el grado de implicancia de cada conductor”, agregó.

El abogado dijo que la familia de Esquivel no quiso participar de la audiencia porque “están muy dolidos”, y señaló: “Si se hace justicia o no, reparación no habrá para la pérdida de la vida de Mario”.

“Falta control. Fue uno de los argumentos de la Fiscalía. Si no era el impacto contra el auto en el que iba Esquivel, chocaban una cuadra antes o una después”, comentó.