Nuevocentro Shopping suma a Billabong y refuerza su oferta con marcas globales
El centro comercial cordobés incorpora la primera tienda oficial de Billabong en el interior del país, consolidándose como un espacio innovador que combina moda, deportes y estilo de vida para todos los públicos.
13/08/2025 | 17:34Redacción Cadena 3
FOTO: Nuevocentro Shopping suma a Billabong y refuerza su oferta con marcas globales
Nuevocentro Shopping continúa su expansión con la llegada de Billabong, la icónica marca global inspirada en el surf y el estilo de vida outdoor, que abrió su primera tienda oficial en el interior del país.
Esta incorporación refuerza la propuesta del shopping cordobés, que suma marcas nacionales e internacionales en moda, belleza, gastronomía, tecnología y deportes, respondiendo a las preferencias de sus visitantes y consolidándose como el principal centro comercial de Córdoba.
La elección de Nuevocentro como punto de desembarco no fue casual. “Córdoba es una plaza estratégica para acercar la marca a un público joven, amante de la cultura y los deportes. Apostamos por una ciudad con un espíritu libre y aventurero”, destacaron desde Billabong.
La tienda, ubicada en un espacio diseñado con una estética inmersiva que incluye pantallas y ambientación temática, ofrece indumentaria y accesorios para hombres, mujeres y niños, además de una línea técnica para deportes.
La colección Winter 25, con prendas funcionales y de fuerte identidad, es uno de los destaques de la propuesta.
La apertura se celebró con un evento vibrante que incluyó un DJ en vivo, activaciones con balance board, tragos, sorteos y la participación de influencers y riders locales, quienes compartieron la esencia de Billabong en redes sociales.
Esta experiencia de compra, alineada con el espíritu aventurero de la marca, busca conectar con quienes valoran la naturaleza y el movimiento. Con esta incorporación, Nuevocentro reafirma su compromiso de ofrecer propuestas diversas y de calidad, adaptadas a los intereses y estilos de vida de su público.
La llegada de Billabong, que se suma a las diez tiendas de la marca en CABA y GBA, es un paso más en la evolución de un shopping que no deja de sorprender. “Nuevocentro te sorprende. De nuevo”, promete el centro comercial, que sigue apostando por la innovación y el crecimiento para mantenerse como referente en Córdoba.
