Nuevocentro Shopping suma a Billabong y refuerza su oferta con marcas globales

Nuevocentro Shopping continúa su expansión con la llegada de Billabong, la icónica marca global inspirada en el surf y el estilo de vida outdoor, que abrió su primera tienda oficial en el interior del país.

Esta incorporación refuerza la propuesta del shopping cordobés, que suma marcas nacionales e internacionales en moda, belleza, gastronomía, tecnología y deportes, respondiendo a las preferencias de sus visitantes y consolidándose como el principal centro comercial de Córdoba.

La elección de Nuevocentro como punto de desembarco no fue casual. “Córdoba es una plaza estratégica para acercar la marca a un público joven, amante de la cultura y los deportes. Apostamos por una ciudad con un espíritu libre y aventurero”, destacaron desde Billabong.

La tienda, ubicada en un espacio diseñado con una estética inmersiva que incluye pantallas y ambientación temática, ofrece indumentaria y accesorios para hombres, mujeres y niños, además de una línea técnica para deportes.

La colección Winter 25, con prendas funcionales y de fuerte identidad, es uno de los destaques de la propuesta.

La apertura se celebró con un evento vibrante que incluyó un DJ en vivo, activaciones con balance board, tragos, sorteos y la participación de influencers y riders locales, quienes compartieron la esencia de Billabong en redes sociales.

Esta experiencia de compra, alineada con el espíritu aventurero de la marca, busca conectar con quienes valoran la naturaleza y el movimiento. Con esta incorporación, Nuevocentro reafirma su compromiso de ofrecer propuestas diversas y de calidad, adaptadas a los intereses y estilos de vida de su público.

La llegada de Billabong, que se suma a las diez tiendas de la marca en CABA y GBA, es un paso más en la evolución de un shopping que no deja de sorprender. “Nuevocentro te sorprende. De nuevo”, promete el centro comercial, que sigue apostando por la innovación y el crecimiento para mantenerse como referente en Córdoba.