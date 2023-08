Corrían una picada, chocaron y mataron a un hombre: "Nos partió al medio"

Un siniestro fatal tuvo lugar el pasado domingo a la madrugada, en la esquina de Brasil y Mendoza. Un hombre de 49 años murió. El conductor del auto en el que iba la víctima fatal dijo que quienes los chocaron estaban corriendo una picada.

Alexis circulaba con su novia y sus suegros, cerca de las 3 de la mañana. Volvían de un cumpleaños. Cuando llegaron a la esquina del impacto, no se imaginaron lo que iba a suceder.

“Estaba el semáforo intermitente no había nadie en la calle. Miramos para ambos lados, no vena nadie, cruzaos y de repente aparecieron dos autos. Uno nos partió al medio, no nos dio chance de nada. Mi suegro, Mario, venia atrás, le dio de lleno a él. Éramos cuatro en el auto. Mi novia y mi suegra están mal, todas golpeadas”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Uno de los dos autos se fue. Chocó contra la escuela, hizo marcha atrás y se fue. El que nos chocó se quedó. Uno de los dos ocupantes se quedó, el otro se fue. La policía no nos hizo la denuncia nada. Me llevaron a la 22 a sacarme sangre. No sabemos nada”, expresó.

“Hay cámaras. Venían corriendo, dieron como cuatro vueltas. Como la policía no hace nada, Mendoza está lleno de cámaras”, aseguró. Él circulaba en un Suzuki Fan, los chocó un Peugeot 206.

“Veníamos de un cumpleaños. Volvimos temprano. Nos socorrieron unos chicos que estaban en un kiosco. Quise hablar con quién nos chocó, pero no me dejaron. Yo vi a los dos autos que estaban corriendo”, cerró.