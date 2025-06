IPC: los costos fijos superaron ampliamente la inflación oficial

La inflación en Argentina alcanzó en mayo su nivel más bajo en cinco años, con un índice mensual del 1,5%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este hito, el menor desde mayo de 2020, fue analizado por el economista Damián Di Pace, director de Focus Market, en diálogo con Cadena 3, quien destacó los contrastes en el impacto de esta baja para los sectores más vulnerables y la clase media.

Para los sectores de menores ingresos, como los recicladores de cartón, plástico y aluminio, esta caída en la inflación, especialmente en alimentos y bebidas, representa un alivio significativo. "Para alguien que vive de recolectar materiales, que baje la canasta básica alimentaria significa una paritaria informal: le pagan más por su aluminio y puede comprar más en el supermercado", explicó Di Pace.

Según el economista, la baja en precios de frutas estacionales y alimentos beneficia directamente a quienes destinan todo su presupuesto a la subsistencia, sin depender de planes sociales como el "plan platita".

Sin embargo, la situación es distinta para la clase media, que enfrenta costos fijos crecientes que superan ampliamente la inflación oficial. "La persona de clase media no percibe el 1,5% porque los servicios privados, como telefonía celular (que aumentó un 6% recientemente), prepagas, seguros y colegios, siguen subiendo por encima de la inflación", señaló Di Pace.

Por ejemplo, el costo de los colegios para dos hijos, que en promedio pasó de $300.000 a $380.000 en el año, refleja un aumento acumulado del 15%, muy superior a las paritarias de muchos trabajadores. Esta presión se agrava porque el Gobierno, tras fuertes ajustes en servicios públicos, decidió moderar estos incrementos, dejando que los servicios privados, como colegios y comunicaciones, sigan corrigiendo precios al alza.

Di Pace subrayó que, mientras los bienes redujeron sus precios, los servicios privados "todavía se están corrigiendo", lo que castiga a la clase media con sueldos que han perdido poder adquisitivo.

Además, destacó un dato preocupante: el consumo masivo cayó un 2,4% en mayo respecto al mes anterior y un 0,9% interanual, según datos de Focus Market, mientras que las ventas minoristas, según la CAME, retrocedieron un 2,9% interanual y un 0,8% mensual. "Fue un mes duro para la clase media, que está quejándose con razón", afirmó.

El economista también alertó sobre un fenómeno que afecta a la clase media: el "enganche" en créditos con tasas altas. "Antes, adelantar consumo con crédito licuaba la inflación. Ahora, con tasas del 70-80% y un costo financiero total del 120%, frente a una inflación que caerá al 20-30% anual, la clase media queda atrapada en deudas con un desacople enorme entre sus ingresos y las tasas", explicó.

Este escenario se complica porque sectores clave como el comercio y la industria, que representan más del 50% del PBI, no crecieron en términos reales desde 2017, con una capacidad instalada industrial al 60% y un consumo en retroceso.

Di Pace concluyó que, aunque la baja inflación es una buena noticia, la recuperación del poder adquisitivo de la clase media dependerá de un crecimiento por encima del promedio en los sectores donde trabajan. "Las paritarias ya no buscan ganarle a la inflación, sino ajustarse al desempeño de cada sector. Si el sector no crece, no hay distribución de mejores salarios", advirtió.

Entrevista de Miguel Clariá.