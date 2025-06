El 17 de octubre que no fue

Por Sergio Suppo

Pasaron apenas 48 horas desde que la Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y el país, lejos de arder en una marea de indignación kirchnerista, parece atrapado en una calma tensa, casi desconcertante.

La expresidenta, figura del peronismo y símbolo de una militancia capaz de colmar plazas en otros tiempos, quizá aguardaba un estallido popular, una suerte de 17 de octubre moderno, con multitudes cruzando el Riachuelo en botes o bañándose en la fuente de Plaza de Mayo en un gesto de lealtad inquebrantable.

Pero las calles, por ahora, no respondieron con esa intensidad. No hay multitudes ni un país paralizado. La Argentina, en estas primeras horas, parece haber recibido el fallo con una mezcla de celebración, dolor y, sobre todo, indiferencia.

El kirchnerismo, en las semanas previas, insinuó un escenario apocalíptico. Se habló de desestabilización, de consecuencias políticas impredecibles si Cristina era condenada. La CGT, siempre pronta a movilizarse en momentos clave, anunció un posible paro, pero tras una reunión de gremios, todo quedó en un comunicado tibio, más formal que combativo.

En Santa Cruz, bastión histórico del kirchnerismo, la reacción fue igualmente apagada: la corresponsal de Cadena 3 en Río Gallegos, Mirtha Espina, reportó que solo dos intendentes y tres sociedades de fomento expresaron rechazo al fallo. Los gobernadores peronistas, en su mayoría, optaron por el silencio –como el de Córdoba, que no emitió opinión– o por comunicados que, al leerlos con atención, destilan más condolencias que una defensa férrea.

No hay, por ahora, una determinación clara de accionar políticamente para blindar a Cristina Kirchner.

Subrayo el "por ahora" porque esta es una película que aún se está filmando. La detención de Cristina Kirchner, las condiciones en las que se lleve a cabo y los hechos políticos que la rodeen serán determinantes para definir su rol como actor político. Pero, a 48 horas del fallo, el peronismo no mostró la "capacidad de daño" que algunos sectores del kirchnerismo agitaron como amenaza.

Los militantes que salieron a manifestarse son pocos, muy pocos, en comparación con el clima de conmoción que se anticipaba. No hay multitudes movilizadas de forma permanente, ni un país semi paralizado por la condena. El tremendismo político que se quiso instalar no se ha materializado.

La Argentina, en cambio, se muestra fracturada en tres grandes grupos. Hay una parte importante de la población que celebra la condena como un acto de justicia largamente esperado, un hito en la lucha contra la impunidad de los poderosos. Otra, fiel a Cristina, lamenta profundamente la decisión, siente dolor y, en algunos casos, enojo. Y dentro de este último grupo, una minoría ha tomado las calles, pero su impacto es limitado. Son los menos, por ahora, en un país que parece más agotado que movilizado por las pasiones políticas.

Lo que sí queda claro es que la condena de Cristina no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la polarización que define a la Argentina contemporánea. Para unos, es la prueba de que nadie está por encima de la ley; para otros, un ataque político disfrazado de justicia. Lo que no se puede ignorar es que, a 48 horas del fallo, el kirchnerismo no ha logrado convertir el dolor de sus seguidores en una fuerza capaz de alterar el curso de los acontecimientos. La película sigue rodando, pero el guion, por ahora, no parece escrito por Cristina.

