Máximo Kirchner: Cristina está fuerte pese a la condena y la persecución judicial

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, afirmó recientemente que su madre, Cristina Kirchner, se encuentra “muy firme” a pesar de la ratificación de la orden de detención por parte de la Corte Suprema, resultado de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En una entrevista concedida al canal C5N, el líder de La Cámpora recordó que al ingresar a la residencia de Olivos irrumperon cuatro y salieron tres.

"Está muy firme en lo político. Su firmeza impidió que hace dos meses no se concretaran los nombramientos de dos jueces en la Corte. Esa actitud tiene sus consecuencias y se las cobran", declaró sobre el intento del gobierno de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros del máximo tribunal.

Kirchner resaltó el fuerte apoyo popular hacia su madre, indicando que la gente la acompaña dentro de su trayectoria, tanto con sus aciertos como con sus errores. Destacó que Cristina se retiró del poder en diciembre de 2015 con una plaza llena, un fenómeno que no ocurrió con otros mandatarios. “A diez años de la culminación de su gobierno, hoy cuenta con el respaldo de muchos en distintas ciudades”, expresó.

“La presidenta que se va con la plaza llena está presa, mientras que De la Rúa, que se despidió con la plaza llena de muertos, no sufrió consecuencias”, subrayó. Afirmó que Néstor se despidió con un 75% de imagen positiva y reconoció que el fenómeno de despedidas con gran respaldo popular no se repitió. A partir de 2003, la clase política, como menciona el actual presidente, no podía transitar por las calles.”

Para Máximo Kirchner, los ataques tienen como blanco principal al peronismo y todo lo relacionado con lo nacional y popular. “Quieren la supresión de Cristina. Ya no desean que compita. Primero lo intentaron con la Ley de Ficha Limpia, y ahora han tenido que regresar a esta situación con los tres jueces en la Corte para mantener los privilegios”, indicó refiriéndose a los magistrados.

Recordó que algunos jueces que condenaron a su madre solían reunirse en la residencia del ex presidente Mauricio Macri y advirtió que la sociedad argentina reaccionará a su debido tiempo. Criticó al ex presidente del PRO, afirmando que “A Macri no lo vota nadie” y recordó que no fue reelegido en 2019, a pesar del respaldo financiero internacional y un sistema judicial que actuaba a su favor.

"Un burro, por eso la condena a Cristina", disparó Kirchner, dirigiendo críticas hacia el presidente del PRO. Sobre el futuro de Cristina, el líder camporista expresó que “vale la pena el final, aunque hay momentos donde uno se pregunta”. Concluyó afirmando que el miedo de los sistemas económicos hacia una mujer independiente, sin jefes y con una gestión eficiente es comprensible.