Netflix estrena "En el Barro": una serie intensa sobre cárceles femeninas

A partir del 14 de agosto, Netflix estrena “En el Barro”, una serie producida por Sebastián Ortega que sumerge a los espectadores en el crudo universo de una cárcel de mujeres.

Con un elenco liderado por Rita Cortese y Lorena Vega, la ficción explora las historias de cinco mujeres que, por distintas circunstancias, se ven obligadas a convivir en este entorno hostil.

La serie, que tiene ciertos guiños a “El Marginal”, combina drama, intensidad y matices emocionales en un relato coral.

Lorena Vega, conocida por su rol como la psicóloga en “Envidiosa” (también de Netflix), y Rita Cortese quien interpreta a la directora del penal, un personaje con claroscuros que le permitió explorar nuevos desafíos actorales. “Nunca había hecho algo así. Hacer una saga como esta, pero con mujeres, me parecía un desafío lindo. Quise darle bondad a esta mujer, siendo tan tremenda”, contaron en diálogo con Cadena 3.

La actriz destacó la oportunidad de trabajar en un elenco coral: “Fue un intercambio muy rico entre nosotras, todas tuvimos la chance de aportar lo nuestro. Mi personaje tiene un arco extenso, y le sumé mi experiencia dirigiendo teatro y liderando grupos, algo que se refleja en su rol al frente del pabellón”.

El elenco se completa con figuras como María Becerra, quien se luce en un papel arriesgado como presa, y Valentina Zenere, recordada por “Elite”. También cuenta con participaciones especiales de Gerardo Romano.

Sin embargo, uno de los puntos más emotivos de la serie es la presencia de la Locomotora Olivera, la exboxeadora fallecida recientemente.

“No compartí escenas con ella, pero tuvimos un acercamiento muy lindo en el set. Era una gran compañera, siempre llegaba con una energía arrolladora, diciendo ‘chicas, a entrenar, desayunen liviano’”, recordó Vega con cariño.

La noticia de su fallecimiento impactó al equipo: “Nos fuimos enterando por los medios, en el chat del elenco. Todas teníamos esperanza de que saliera adelante. Este estreno será un homenaje a ella, porque hizo un trabajo muy bueno en la serie”.

De qué trata “En el Barro”:

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas.”

El elenco lo integran: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Además participaron: Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martin Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra “Locomotora” Oliveras y Tatu Glikman. Con las actuaciones especiales de Maite Lanata, Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Con Cecilia Rossetto y Gerardo Romano como actores invitados y con la presentación de María Becerra, además de la participación especial de Juan Minujín.

Informe de Georgina Monteagudo