Restos óseos envalijados en un volquete de zona oeste: "Faltaba una parte"

FOTO: Hallan restos óseos en una valija dentro de un volquete en la zona oeste de Rosario.

Un macabro hallazgo se produjo este mediodía en el barrio de Villa Crespo, cuando un transeúnte descubrió lo que parecían ser restos humanos dentro de una valija abandonada en un contenedor de basura.

El aviso se dio alrededor de las 14 en la calle Matienzo al 2500, entre Ocampo y 27 de Febrero, y rápidamente movilizó a las autoridades.

Sociedad Judiciales. Restos dentro de un contenedor: confirmaron que son de un hombre adulto Los restos fueron encontrados en marzo en contenedores del centro y en un relleno sanitario. La Fiscalía confirmó que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años.

Según informaron fuentes policiales, el descubrimiento se produjo cuando un vecino alertó a las autoridades tras observar huesos en el interior de la maleta. Personal de la comisaría local acudió al lugar y confirmó la presencia de restos óseos aparentemente humanos, sin material orgánico adherido, lo que sugiere que se trataría de un esqueleto limpio.

Las primeras hipótesis policiales apuntan a que podría tratarse de huesos utilizados con fines académicos, posiblemente pertenecientes a un laboratorio o facultad de medicina, debido a su estado barnizado y la ausencia de tejidos. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna posibilidad y procedieron a cautelar la escena.

Una vecina que trabaja en un kiosco cercano relató al móvil de Cadena 3 Rosario: "Lo que escuché fue que una vecina fue a tirar la basura y encontró una valija con restos humanos adentro. Se llamó a la policía y se cortó la calle". La mujer añadió que el despliegue policial fue significativo, con "más o menos 12 comandos" presentes en la escena.

Según su percepción, se trataba de un hombre: "La verdad, faltaba una parte, no sé si la pierna o algo así, pero los demás estaban. Era un hombre y que era reflaquito, algo así".

Informe de Agostina Meneghetti.