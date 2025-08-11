Restos dentro de un contenedor: confirmaron que son de un hombre adulto

FOTO: La investigación está a cargo de la fiscal Marisol Fabbro.

El Ministerio Público de la Acusación informó este lunes que los restos humanos encontrados el 16 de marzo en dos contenedores ubicados en 3 de Febrero y Maipú, en el centro de Rosario, corresponden a un hombre de entre 30 y 40 años. La investigación está a cargo de la fiscal Marisol Fabbro.

El antebrazo y la pierna hallados por un cartonero fueron vinculados mediante cotejos biológicos al torso encontrado días después en el relleno sanitario de Ricardone, confirmando que se trata de la misma persona. El Instituto Médico Legal de Rosario realizó el análisis correspondiente.

Para determinar el rango etario, se convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo informe estimó que la víctima tenía entre 30 y 40 años.

La Fiscalía debió gestionar ante la Corte Suprema una autorización especial que acortó el plazo de la pericia a tres meses, cuando normalmente tarda seis.

El caso había comenzado con la hipótesis de que se trataba de una persona mayor, basada en el hallazgo cercano de una dentadura postiza y documentos manchados con sangre. Sin embargo, las pericias y los análisis forenses cambiaron esa suposición inicial.

La Fiscalía además confirmó que los restos presentan cortes irregulares, posiblemente realizados con armas blancas pequeñas. La investigación sigue abierta para determinar la identidad y las circunstancias que rodearon la muerte del hombre.