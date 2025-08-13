En vivo

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

La Última Jugada

Cerro Porteño vs. Estudiantes

La Plata

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Música ligera

Deportes

Estudiantes visita a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos

En el estadio La Nueva Olla de Asunción, el ´Pincha´ enfrenta al ´Ciclón´ por el partido de ida.

13/08/2025 | 20:04

FOTO: Estudiantes visita a Cerro Porteño. (Prensa EdeLP)

Estudiantes visita a Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se juega desde las 19 en la Nueva Olla de Paraguay. 

En desarrollo

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Estudiantes.

¿Dónde se realiza el evento? En el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

¿Quiénes son los equipos que juegan? Los equipos son Cerro Porteño de Paraguay y Estudiantes de La Plata de Argentina.

¿Cuándo se celebra el partido? El partido se lleva a cabo el 13 de agosto de 2025.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? El DT de Cerro Porteño es Diego Martínez y el de Estudiantes es Eduardo Domínguez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

