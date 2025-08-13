Estudiantes visita a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos
En el estadio La Nueva Olla de Asunción, el ´Pincha´ enfrenta al ´Ciclón´ por el partido de ida.
13/08/2025 | 20:04Redacción Cadena 3
FOTO: Estudiantes visita a Cerro Porteño. (Prensa EdeLP)
Estudiantes visita a Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El partido se juega desde las 19 en la Nueva Olla de Paraguay.
En desarrollo
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo? El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Estudiantes.
¿Dónde se realiza el evento? En el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.
¿Quiénes son los equipos que juegan? Los equipos son Cerro Porteño de Paraguay y Estudiantes de La Plata de Argentina.
¿Cuándo se celebra el partido? El partido se lleva a cabo el 13 de agosto de 2025.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? El DT de Cerro Porteño es Diego Martínez y el de Estudiantes es Eduardo Domínguez.
[Fuente: Noticias Argentinas]