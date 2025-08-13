En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Dictan prisión preventiva a los siete imputados por caso de Márquez y Asociados

Se trata de una asociación ilícita que defraudó a inversores.

13/08/2025 | 17:41Redacción Cadena 3

FOTO: Márquez y Asociados.

  1. Audio. Dictan prisión preventiva a detenidos por estafas de Marques y Asociados en Córdoba

    Cadena 3

    Episodios

La Fiscalía finalizó la instrucción y dictó la prisión preventiva para los siete detenidos por el caso de estafas Márquez y Asociados en Córdoba.

Este caso involucra a los hermanos Juan Pablo, Ariel, José y Lucas Alberto Márquez, junto a Ramiro Gonzalo Nievas, Matías Germán Nievas y Matías Ariel Acevedo, quienes formaron una asociación criminal dedicada a estafas reiteradas.

Los detenidos son acusados de realizar estafas masivas a través de una empresa constructora, donde prometían construir viviendas nunca edificadas

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dinero recaudado fue empleado en cuestiones personales, según las investigaciones en curso.

La justicia investiga estas maniobras fraudulentas, que se extendieron por todo el país, y decidió mantener en prisión preventiva a los imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas.

La empresa ofrecía construcción de viviendas a bajo costo con financiación propia, utilizando publicidad agresiva, contratos de adhesión y sedes comerciales en Córdoba. Sin embargo, pese a más de 30.000 contrataciones y recaudaciones millonarias, solo se construyó un mínimo porcentaje de las viviendas prometidas. Los fondos, provenientes principalmente de ahorros de familias de bajos recursos, fueron desviados para fines personales, dejando a la empresa en insolvencia y acumulando deudas impagables con clientes, empleados y proveedores.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con los detenidos? La Fiscalía dictó la prisión preventiva para los siete detenidos por el caso de estafas Márquez y Asociados.

¿Quiénes están involucrados en el caso? Los involucrados son los hermanos Juan Pablo, Ariel, José y Lucas Alberto Márquez, junto a Ramiro Gonzalo Nievas, Matías Germán Nievas y Matías Ariel Acevedo.

¿Cuándo se dictó la prisión preventiva? La Fiscalía finalizó la instrucción y dictó la prisión preventiva recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevaron a cabo las estafas? Las estafas se realizaron a través de una empresa constructora en Córdoba y se extendieron por todo el país.

¿Por qué se dictó la prisión preventiva? Se dictó la prisión preventiva debido a las acusaciones de asociación ilícita y estafas reiteradas contra los detenidos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho