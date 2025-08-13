Dictan prisión preventiva a los siete imputados por caso de Márquez y Asociados

La Fiscalía finalizó la instrucción y dictó la prisión preventiva para los siete detenidos por el caso de estafas Márquez y Asociados en Córdoba.

Este caso involucra a los hermanos Juan Pablo, Ariel, José y Lucas Alberto Márquez, junto a Ramiro Gonzalo Nievas, Matías Germán Nievas y Matías Ariel Acevedo, quienes formaron una asociación criminal dedicada a estafas reiteradas.

Los detenidos son acusados de realizar estafas masivas a través de una empresa constructora, donde prometían construir viviendas nunca edificadas.

El dinero recaudado fue empleado en cuestiones personales, según las investigaciones en curso.

La justicia investiga estas maniobras fraudulentas, que se extendieron por todo el país, y decidió mantener en prisión preventiva a los imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas.

La empresa ofrecía construcción de viviendas a bajo costo con financiación propia, utilizando publicidad agresiva, contratos de adhesión y sedes comerciales en Córdoba. Sin embargo, pese a más de 30.000 contrataciones y recaudaciones millonarias, solo se construyó un mínimo porcentaje de las viviendas prometidas. Los fondos, provenientes principalmente de ahorros de familias de bajos recursos, fueron desviados para fines personales, dejando a la empresa en insolvencia y acumulando deudas impagables con clientes, empleados y proveedores.