En 2023 se denunciaron ampollas con la bacteria que apareció en el fentanilo

La infectóloga María Florencia Prieto denunció que, en 2023, un lote de dexametasona contaminado con la bacteria Ralstonia pickettii llegó al sanatorio de Concordia donde trabaja, sin que la ANMAT reportara el problema.

Prieto explicó que la denuncia fue presentada por su institución, una clínica privada, y la farmacéutica ante el Colegio Farmacéutico de Entre Ríos, y remitida a la ANMAT, que afirmó que el producto estaba en condiciones.

Entre julio y agosto de 2023, seis pacientes recibieron el medicamento contaminado, requiriendo internación, tratamientos antibióticos y cirugías, aunque no hubo fallecimientos a causa de esta bacteria.

La médica señaló que el laboratorio implicado, HLB Pharma, tiene antecedentes de denuncias y que sus productos fueron adquiridos por su bajo costo: “La razón era estrictamente económica, era barato”.

A pesar de la denuncia, Prieto reveló que no se suspendieron las compras al laboratorio, aunque otros medicamentos de la marca fueron retirados.

La bacteria identificada está asociada a la contaminación de productos farmacéuticos. Prieto destacó su peligrosidad, especialmente en casos como el fentanilo administrado por goteo continuo, donde una dosis contaminada puede ser letal: “El fentanilo se coloca por goteo continuo, por lo que una dosis contaminada puede ser mucho más peligrosa”.

Aclaró que, en este caso, no hubo fallecimientos porque la dexametasona contaminada se administró en una ampolla cada 21 días. En cambio, con el fentanilo, la administración podría implicar varias ampollas en 24 horas, aumentando significativamente el riesgo.