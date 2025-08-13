Claudio Contardi detenido tras condena por abuso sexual a Julieta Prandi

Claudio Contardi, exesposo de la modelo Julieta Prandi, fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana tras ser condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de ella. La sentencia fue dictada el miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, que halló a Contardi culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El veredicto se comunicó pasadas las 11 de la mañana durante la última audiencia del juicio, donde se presentaron numerosas pruebas y testimonios de ambas partes. Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar señalaron que Contardi había causado un “grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada” y ordenaron su detención inmediata.

Fuentes judiciales informaron que Contardi permanecería en la Alcaidía Departamental de Campana mientras se liberaba un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. El exesposo de Prandi fue llevado al lugar bajo custodia policial y con las manos esposadas.

Durante la lectura de la sentencia, Contardi escuchó desde el banquillo de los acusados, acompañado por su abogado en ese momento, Claudio Nitzcamer, a quien posteriormente despidió y reemplazó por Fernando Sicilia. Por su parte, Julieta Prandi no estuvo presente en la audiencia, pero se enteró del veredicto al llegar al palacio judicial. En la sala, se encontraban el fiscal a cargo, la psicóloga de Prandi y familiares de la modelo.

“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro gracias a ustedes voy a poder verlo”, comentó Prandi a la prensa tras la condena. Además, expresó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos”.

El nuevo defensor de Contardi, Fernando Sicilia, anunció que solicitaría la liberación de su cliente. “La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”, explicó Sicilia.

El abogado sugirió que Contardi había estado en un estado de indefensión y planeaba presentar un habeas corpus reparador. “(Contardi) siempre se mantuvo a derecho y tiene el derecho al recurso, al doble conforme, mínimamente, como garantía mínima. También quiero conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurados, por qué no pudo presentar pruebas y por qué no se pudo postergar la audiencia”, agregó Sicilia.

El abogado también mencionó que se pondría en contacto con Contardi para evaluar los próximos pasos a seguir. “Ahora uno tiene que ponerse a estudiar la causa y ponerse a escribir para que pueda salir del estado de prisión, o que pueda tener una medida de coerción menos gravosa. Tranquilamente, podría estar en su domicilio con su hija menor, su esposa, y con tobillera”, concluyó Sicilia.