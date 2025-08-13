FOTO: El sentido mensaje de Agustina Kämpfer a Julieta Prandi tras la detención de su ex marido: “Perdón”

Agustina Kämpfer, Luciana Salazar, Verónica Lozano y Yanina Latorre fueron sólo algunas de las figuras que celebraron la condena a Claudio Contardi, que pasará 19 años en prisión por abuso sexual agravado contra su ex mujer, Julieta Prandi.

La sentencia fue una victoria tanto para las minorías sociales como para el mundo del espectáculo y allegados a la modelo. Tal fue el ejemplo de Salazar, quien señaló: “Justicia por Julieta Prandi y felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.

Asimismo, su ex compañera de trabajo, Kämpfer le dedicó una sentida publicación en su instagram en donde además posteó un imágen de ambas: “Cuando tomamos esta foto, ella, que luce tan sonriente, estaba atravesando el peor de los infiernos. Lo disimulaba bien, eso que hacemos todas cuando estamos tan perdidas, así, tal cual nos enseñaron”.

“Hace un tiempo le pedí disculpas por haber sido cobarde y no haberle preguntado, en su momento, si lo que yo sospechaba era cierto: no lo hice porque temí que se alejara de mí (no sigan ese mal ejemplo, los años nos van aclarando qué tenemos que hablar)”, continuó la conductora.

Por su parte, la presentadora de “Cortá Por Lozano” se expresó: “Contardi condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”, mientras que Latorre coincidió: “19 años de prisión para este mierda, ojalá Julieta Prandi encuentre algo de paz”.