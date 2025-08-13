Marcos Camino apuntó contra "Cacho" Deicas: "No está en condiciones mentales"

El fundador de Los Palmeras, Marcelo Camino apuntó fuertemente contra "Cacho" Deicas en la previa del primer recital oficial de la banda sin el histórico miembro, en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Zárate.

Deicas se encuentra fuera de la banda desde que sufrió un accidente cerebrovascular.

Camino apuntó contra Deicas y señaló: "Él no está en condiciones mentales de decidir. Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés".

Cultura Regreso esperado. Cacho Deicas volvió a los escenarios tras su salida de Los Palmeras El histórico cantante reapareció en un show en Santa Fe acompañado por la actual formación de Los Iracundos. “Fue una noche mágica, cargada de emoción”, contó Sebastián Velázquez, director artístico de la banda, en diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario.

"Es imposible cuando tenes cinco hijos y entre ellos no están de acuerdo", aseguró apuntando contra los hijos de Deicas.

"Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades. No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados. Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal", añadió.

Mientras tanto, la situación entre los ex compañeros se agrava. Camino critica que Deicas no haya aclarado la situación y sugiere que los hijos deberían protegerlo.

Informe de Matías Arrieta.