Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

La Última Jugada

Cerro Porteño vs. Estudiantes

La Plata

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Música ligera

Sociedad

Río Negro: imputaron a un hombre por una supuesta golpiza

La víctima se encuentra internada en grave estado.

13/08/2025 | 18:10Redacción Cadena 3

FOTO: Río Negro: imputaron a un hombre por una supuesta golpiza

Un hombre fue imputado por la presunta golpiza a un joven en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste.

De acuerdo a la acusación, el supuesto atacante agredió a la víctima en el rostro, la tiró al suelo y le propinó patadas en la cabeza y varias trompadas hasta dejarlo inconsciente, al tiempo que luego amenazó a la pareja.

El hecho fue filmado por el celular de un testigo y las imágenes refleja una discusión antes de que se produzca la feroz golpiza.

El damnificado fue derivado al Hospital Aníbal Sarra a causa de un traumatismo encefálico, pero luego lo derivaron en una ambulancia al centro de salud Artémidez Zatti de Viedma, donde se encontraba internado en grave estado.

La fiscalía caratuló la investigación como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples y el juez de Garantías dictaminó la prisión preventiva para el sindicado, que había sido liberado hace unas semanas, informaron medios locales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue imputado por agredir a un joven en San Antonio Oeste.

¿Quién es la víctima? Un joven de San Antonio Oeste que se encuentra en grave estado.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona en la información.

¿Dónde fue el incidente? En la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste.

¿Cómo se enteró la policía? A través de un testigo que filmó la agresión en su celular.

[Fuente: Noticias Argentinas]

