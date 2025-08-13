FOTO: Río Negro: imputaron a un hombre por una supuesta golpiza

Un hombre fue imputado por la presunta golpiza a un joven en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste.

De acuerdo a la acusación, el supuesto atacante agredió a la víctima en el rostro, la tiró al suelo y le propinó patadas en la cabeza y varias trompadas hasta dejarlo inconsciente, al tiempo que luego amenazó a la pareja.

El hecho fue filmado por el celular de un testigo y las imágenes refleja una discusión antes de que se produzca la feroz golpiza.

El damnificado fue derivado al Hospital Aníbal Sarra a causa de un traumatismo encefálico, pero luego lo derivaron en una ambulancia al centro de salud Artémidez Zatti de Viedma, donde se encontraba internado en grave estado.

La fiscalía caratuló la investigación como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples y el juez de Garantías dictaminó la prisión preventiva para el sindicado, que había sido liberado hace unas semanas, informaron medios locales.