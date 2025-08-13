La plataforma WhatsApp Web estuvo caída en todo el mundo más de cuatro horas

FOTO: La falla causó inconvenientes a los usuarios de la popular plataforma de mensajería.

La popular aplicación de mensajería WhatsApp sufrió una caída a nivel mundial este martes, afectando a millones de usuarios que reportaron problemas para enviar y recibir mensajes, tanto en su versión móvil como en la de escritorio.

Según supo Noticias Argentinas, el sitio especializado Downdetector, que monitorea en tiempo real el funcionamiento de las principales plataformas digitales, registró un pico masivo de reportes de fallas a partir de las 14 (hora de Argentina).

Pasadas las 18.30, se restableció el servicio.

Cuáles son los problemas más reportados

De acuerdo con los datos de Downdetector, la gran mayoría de los usuarios experimentaron problemas con la aplicación en general, aunque las fallas se diversificaron:

- Sitio web: 87% de los reportes.

- Aplicación: 11% de los reportes.

- Conexión con el servidor: 2% de los reportes.

La caída generó, como es habitual, una ola de comentarios y quejas en otras redes sociales como X (antes Twitter), donde el hashtag #WhatsAppDown se convirtió rápidamente en tendencia mundial. Usuarios de distintas partes del mundo compartieron sus experiencias.

"No sé ustedes, pero a mí hoy está fallando los servicios de WhatsApp, por lo menos en México. Se demoran en salir los mensajes a pesar de estar en wifi o en datos celulares", reportó el usuario @lolonetom.

Por su parte, @diegoasuarez señaló: "Estoy teniendo problemas con los grupos de WhatsApp no ingresan los mensajes".

La empresa Meta, propietaria de la aplicación, no emitió aún un comunicado oficial sobre las causas de la falla.