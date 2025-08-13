Ceres Demeter, pioneros en bio-nanotecnología, inauguró su planta en Río Cuarto
La Semana AGTECH reúne a líderes del agro argentino en Río Cuarto. Ceres Demeter presenta su planta 4.0 y un innovador biofungicida, destacando su compromiso con la sostenibilidad y la rentabilidad del productor.
13/08/2025 | 18:23Redacción Cadena 3
FOTO: Ceres Demeter destaca en la Semana ACTEC con innovaciones en agrobiotecnología
-
Audio. Christopher Kilmurray y Sergio Bonansea, cofundadores de Ceres Demeter
Ahora país
Río Cuarto se convierte en el epicentro de la Semana AGTECH, un evento que reúne a actores clave del agro argentino. Christopher Kilmurray y Sergio Bonansea, de Ceres Demeter, destacaron a Cadena 3 la importancia de este encuentro.
“Este es un evento internacional que busca nuclear todos los sectores que pueden tener una influencia clave en el agro argentino”, afirmó Kilmurray. “Es realmente muy importante y como dice el presidente del Cluster, Germán Di Bella, es tratar de ser la capital AGTECH del mundo”, dijo.
/Inicio Código Embebido/
Innovación en Río Cuarto. Con más de 1.000 participantes, la semana de AGTECH confirma su edición en 2026
El evento impulsa un ecosistema colaborativo y el talento joven, con apoyo gubernamental y proyecciones hacia AGTECH 2026.
/Fin Código Embebido/
Ceres Demeter, una empresa de agrobiotecnología, inauguró su planta de formulación 4.0, un hito clave tras 15 años de existencia. “Nuestra jerga es combinar fierros con inteligencia, con tecnología, para darle mayor procesamiento, trazabilidad y calidad a nuestros productos”, explicó Kilmurray.
La empresa se especializa en bio-nanotecnología, combinando microbiología y nanotecnología. “Todos nuestros productos son biodegradables, por lo cual no generan un impacto significativo en el medio ambiente”, señaló Bonansea. Y agregó: “Queremos que el productor nos cuente cuáles son los problemas y trabajamos en esa línea”.
/Inicio Código Embebido/
Innovación y tecnología en el campo. AGTECH busca innovar en Río Cuarto con productos de valor agregado
Manuel Ron, presidente de la Agencia Innovar y Emprender, destacó la Semana AGTECH en Río Cuarto. Este evento conecta el campo con la tecnología, impulsando la transformación de materias primas.
/Fin Código Embebido/
Ceres Demeter se posiciona como pionera en el lanzamiento de un biofungicida para el reemplazo de fungicidas químicos en el cultivo de maní. “Estamos tratando de dar esos pasos cortos, pero seguros y con mucha innovación”, afirmó Kilmurray.
Los costos de los productos de Ceres Demeter son competitivos. “Los costos son iguales o mejores que los productos tradicionales. Lo principal es que el productor le sea rentable”, concluyó Kilmurray.
Informe de Guillermo López
Lectura rápida
¿Qué es la Semana AGTECH? Es un evento que reúne a actores clave del agro argentino y busca nuclear todos los sectores que pueden influir en este ámbito.
¿Quiénes son los destacados en el evento? Christopher Kilmurray y Sergio Bonansea de Ceres Demeter son algunos de los protagonistas que han comentado sobre su importancia.
¿Cuándo se realiza la Semana AGTECH? Se lleva a cabo actualmente y se proyecta hacia el año 2026 con más de 1.000 participantes.
¿Dónde se celebra este evento? En Río Cuarto, que se posiciona como el epicentro de la Semana AGTECH.
¿Cómo se involucra Ceres Demeter? La empresa ha inaugurado su planta de formulación 4.0 y se especializa en bio-nanotecnología, ofreciendo productos biodegradables.
¿Por qué es relevante la Semana AGTECH? Este evento impulsa un ecosistema colaborativo y destaca la importancia de la innovación en el agro argentino.