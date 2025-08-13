Ceres Demeter, pioneros en bio-nanotecnología, inauguró su planta en Río Cuarto

Río Cuarto se convierte en el epicentro de la Semana AGTECH, un evento que reúne a actores clave del agro argentino. Christopher Kilmurray y Sergio Bonansea, de Ceres Demeter, destacaron a Cadena 3 la importancia de este encuentro.

“Este es un evento internacional que busca nuclear todos los sectores que pueden tener una influencia clave en el agro argentino”, afirmó Kilmurray. “Es realmente muy importante y como dice el presidente del Cluster, Germán Di Bella, es tratar de ser la capital AGTECH del mundo”, dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ceres Demeter, una empresa de agrobiotecnología, inauguró su planta de formulación 4.0, un hito clave tras 15 años de existencia. “Nuestra jerga es combinar fierros con inteligencia, con tecnología, para darle mayor procesamiento, trazabilidad y calidad a nuestros productos”, explicó Kilmurray.

La empresa se especializa en bio-nanotecnología, combinando microbiología y nanotecnología. “Todos nuestros productos son biodegradables, por lo cual no generan un impacto significativo en el medio ambiente”, señaló Bonansea. Y agregó: “Queremos que el productor nos cuente cuáles son los problemas y trabajamos en esa línea”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ceres Demeter se posiciona como pionera en el lanzamiento de un biofungicida para el reemplazo de fungicidas químicos en el cultivo de maní. “Estamos tratando de dar esos pasos cortos, pero seguros y con mucha innovación”, afirmó Kilmurray.

Los costos de los productos de Ceres Demeter son competitivos. “Los costos son iguales o mejores que los productos tradicionales. Lo principal es que el productor le sea rentable”, concluyó Kilmurray.

Informe de Guillermo López