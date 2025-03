Cómo ahorrar y en qué invertir en Argentina: los consejos de un experto

El presidente Javier Milei anticipa que Argentina podría alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mediados de abril. Esta afirmación se produce tras una semana de tensión cambiaria y financiera, donde el dólar blue y el MEP superaron por momentos los 1300 pesos, aunque luego experimentaron una baja.

Alejo Sánchez, asesor financiero y creador del espacio "Finanzas con Alejo" en Instagram, comentó sobre la situación actual del mercado. "Lo que pasa es que también se venía ya desde el mercado, ya es como que lo venían apretando bastante, le venían poniendo bastante presión al gobierno", señaló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Según él, la incertidumbre sobre el acuerdo y la falta de claridad sobre las condiciones del FMI generan especulación entre importadores y exportadores, lo que impacta en el tipo de cambio.

El gobierno enfrenta un desafío significativo al manejar la situación cambiaria. Sánchez explicó que "los importadores y los exportadores son los únicos que acceden al famoso tipo de cambio oficial", y aclara que el sistema de Crawling Peg, que permite un aumento mensual del tipo de cambio, ha generado especulación en el mercado. "Si esto me llega a cambiar, si como no hay alguna seguridad de que esto siga así como está viniendo, bueno, si me llega a pasar que el dólar oficial me empiece a aumentar más que la tasa en pesos que me dan acá, bueno, me voy a cubrir", agregó.

Respecto a la capacidad de la cosecha para estabilizar el mercado, Sánchez afirmó que "las cosechas se vienen viendo aparentemente números bastante buenos", pero advirtió que no solo dependerá de esto. "Creo que una vez que tengamos los números del FMI y la cosecha, creo que va a ser bastante bueno", sumó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué conviene?

En cuanto a las alternativas de inversión para los argentinos, Sánchez mencionó que "si uno piensa que el dólar se va a disparar, puede decir que bueno, yo me compro dólar MEP directamente o dólar blue". También sugirió considerar obligaciones negociables como una opción para protegerse del dólar y generar ingresos, explicando que "son deudas de empresas que sacan obligaciones negociables y te pagan una rentabilidad en dólares".

Sobre el mercado automotor, Sánchez prevé una baja en los precios de los autos usados, argumentando que "cuando se flexibilice eso, los autos usados van a tener que bajar". Además, alertó sobre la incertidumbre de los créditos a tasa cero, indicando que aunque pueden parecer atractivos, "cuando te aumenta el valor del auto, tenés que ponerlo".

Finalmente, respecto a los créditos inmobiliarios UVA, Sánchez recomendó evaluar la correlación entre el sueldo y la inflación antes de tomar una decisión. "Si la respuesta es sí, no estaría mal meterse", dijo, pero aclara que es fundamental considerar la capacidad de pago a largo plazo.