Dante Sica: “Estamos en transición de una economía disparatada a otra estable”

¿Cómo describiría el momento actual de la economía argentina a alguien que no conoce el contexto?

Argentina atraviesa una transición desde un modelo económico desequilibrado, al borde de la hiperinflación, con 15 años sin crecimiento, controles a importaciones y exportaciones, escasez de dólares y regulaciones que dificultaban la producción. Ahora se avanza hacia una economía estable, con fundamentos fiscales y monetarios sólidos, un tipo de cambio libre en proceso de flotación, inflación en descenso y un horizonte de planificación más amplio. Es un modelo más competitivo e integrado al mundo, aunque con tensiones propias de este cambio.

¿Cuánto tiempo estima que durará esta transición?

En 18 meses, el gobierno de Milei ha estabilizado la macroeconomía más rápido de lo esperado en diciembre de 2023. Se han eliminado regulaciones y avanzado en reformas estructurales, aunque muchas dependen de cambios legislativos. Si esto fuera un partido de fútbol, estaríamos en el primer tiempo del partido de ida. Históricamente, procesos similares en otros países requieren al menos dos administraciones, unos 8 años, para consolidarse y evitar retrocesos.

Mencionó ocho años, pero el proceso de Menem, que duró 10, colapsó. ¿Qué diferencia a este proceso?

Aunque a primera vista puedan parecer similares, los fundamentos son distintos. En los 90, el déficit fiscal persistente y un tipo de cambio fijo generaron problemas de endeudamiento. Las inversiones se destinaron a sectores no transables, como energía y telecomunicaciones, para cubrir necesidades internas, no para exportar. Hoy, las inversiones se enfocan en cuatro ecosistemas globales con ventajas competitivas: energético, minero, agroalimentario y servicios basados en el conocimiento. Además, el contexto internacional favorece la demanda de estos bienes.

¿Cuáles son esos cuatro ecosistemas y cómo se desarrollarán?

El ecosistema energético incluye petróleo, gas y energía nuclear, con desarrollos como Vaca Muerta y reactores nucleares de tamaño intermedio. El minero abarca litio, cobre y tierras raras, con proyectos que se aceleran por la demanda global. El agroalimentario, históricamente clave, seguirá siendo un motor exportador. Por último, los servicios basados en el conocimiento, que ya exportan 10 mil millones de dólares, podrían triplicar o cuadruplicar en una década, gracias al talento humano, el dominio del inglés y la posición geopolítica de Argentina.

¿En qué plazos se espera que estos sectores impulsen la economía?

El petróleo verá un aumento en exportaciones con el nuevo oleoducto en Río Negro, que estará listo este año. El gas enfrenta restricciones logísticas, pero la reversión del gasoducto a Brasil y futuros proyectos de GNL impulsarán su salida. El litio ya tiene cuatro proyectos activos y más en camino, mientras que el cobre comenzará a exportarse significativamente entre 2027 y 2028. Hacia 2030-2032, Argentina podría experimentar un salto exportador cuantitativo, no solo por precios, sino por mayor producción.

¿Cómo se compara esto con oportunidades pasadas, como el auge de la soja?

Durante el boom de la soja, Argentina desaprovechó la oportunidad. En lugar de invertir en infraestructura o crear fondos anticíclicos, como hicieron otros países, se duplicó el tamaño del Estado, aumentando la presión impositiva y ahogando la productividad. Esto llevó a un estancamiento del PBI per cápita por 20 años, un aumento de la informalidad de 2,5 a 5,5 millones de trabajadores y una caída en la productividad y los salarios formales.

¿Qué desafíos de infraestructura enfrenta Argentina para sostener este crecimiento?

La infraestructura es un cuello de botella, especialmente en el norte y en regiones mineras. Faltan caminos, electricidad, combustible y conectividad. Por ejemplo, Vaca Muerta depende de Starlink para internet. Se necesitan inversiones de más de 2 mil millones de dólares en fibra óptica y redes para sostener procesos industriales digitalizados. Las empresas mineras también enfrentan desafíos logísticos para operar a gran altitud, y las pymes locales, como las de Córdoba o San Juan, deben adaptarse para ser proveedores competitivos.

¿Qué oportunidades tienen las pymes industriales en este contexto?

Las pymes, especialmente en metalmecánica y agromáquinas, tienen un gran potencial como proveedoras de sectores como la minería y la energía. Entre 2016 y 2019, Techint contrató 1.200 pymes para su proyecto Fortín de Piedra. Estas empresas, resilientes y de tercera generación, deben pasar de la supervivencia a la generación de valor, adaptándose a las demandas de equipos y servicios especializados para estos sectores en expansión.

El gobierno de Milei ha enfrentado obstáculos con reformas como la laboral. ¿Qué reformas pendientes son prioritarias y en qué orden?

La reforma laboral es la más urgente, ya que modernizar el mercado de trabajo es clave para la movilidad y la competitividad. En segundo lugar, un pacto fiscal con las provincias para reducir impuestos distorsivos, como ingresos brutos, y avanzar en la eliminación de retenciones y el impuesto al cheque. Finalmente, la reforma previsional, que es la más compleja, requiere un debate profundo para adaptar el sistema a una mayor esperanza de vida y eliminar regímenes especiales que generan déficits.

Patricia Bullrich criticó a las provincias por no ajustar sus gastos e impuestos, mientras el gobierno nacional asumió gran parte del ajuste. ¿Creés que las provincias tienen un ajuste pendiente?

Las provincias deben adaptarse al nuevo régimen económico y a las demandas de producción moderna. Aunque algunas, como Córdoba, han gestionado bien sus recursos, otras dependen excesivamente de la coparticipación y no han mejorado su eficiencia recaudatoria ni atraído inversiones. Las provincias tienen responsabilidades clave en educación, salud e infraestructura, y deben optimizar su gestión para acompañar el desarrollo productivo, en lugar de depender de transferencias nacionales.

¿Por qué es optimista sobre el futuro de Argentina?

El cambio en la geopolítica global, con un reordenamiento del comercio y las inversiones, beneficia a Argentina. La demanda de alimentos, minerales y energía, junto con su posición estratégica en América Latina, ofrece una ventana de oportunidad. Sin embargo, para aprovecharla, el país debe garantizar estabilidad institucional y cumplir las reglas de juego, ya que los inversores internacionales son cautelosos tras experiencias negativas previas.

Entrevista de Sergio Suppo.