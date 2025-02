Guía y tips para compras en dólares con tarjeta: "No son operaciones de cambio"

El próximo viernes comienza la implementación de un nuevo sistema de pagos en dólares en Argentina , que permitirá a los consumidores realizar compras tanto en pesos como en moneda extranjera en una variedad de comercios.

Esta modalidad se habilita mediante tarjetas de débito y billeteras virtuales, según explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario la economista y escritora Elena Alonso, conocida en redes sociales como Elena Financiera.

En principio, aclaró que para utilizar este sistema es necesario tener una caja de ahorro en dólares. "No son operaciones de cambio. No es que tenga pesos y tenga el pago de... que pueda hacer la conversión de moneda. No, es con dólares en la caja de ahorro", detalló.

Además, enfatizó que el sistema no permitirá pagos con tarjeta de crédito en esta modalidad, ya que solo se podrá utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en dólares.

La economista destacó que los comercios fijarán el precio en dólares, y el consumidor podrá elegir entre pagar en pesos o en dólares. "El precio en dólares lo va a fijar el comercio porque no es que te tomen a un tipo de cambio.

Te van a decir, por ejemplo, sale 4000 pesos o 3 dólares con 50", explicó. Esto implica que cada usuario deberá hacer cálculos para determinar cuál es la opción más conveniente al momento de pagar.

Elena Alonso anticipó que, si bien la implementación es voluntaria, se espera que algunos rubros, como tecnología y electrodomésticos, sean los más propensos a adoptar esta nueva modalidad. "Puede empezar a usarse para hacerse de dólares el comercio, en el caso que también le sirva como una estrategia", comentó.

Sin embargo, advirtió que no se espera que el uso de dólares se extienda a compras cotidianas, como el café o la media luna.

La economista también hizo hincapié en la necesidad de adaptarse a este nuevo sistema, que podría requerir un tiempo de ajuste tanto para los consumidores como para los comercios. "Va a tener un proceso de adaptación y creo que va a ser para algún tipo de bienes específicos, que sean los que tengan un poquito más de valor que algo más corriente", concluyó.

La implementación de este sistema de pagos en dólares será un tema a seguir de cerca a partir del viernes, ya que podría cambiar la dinámica de las transacciones comerciales en el país.

Entrevista de Cecilia Moro.