Colapinto protagonizó un fuerte choque en el test de Hungría

Durante la segunda jornada de pruebas de neumáticos Pirelli en el circuito de Hungaroring, Franco Colapinto, piloto titular de BWT Alpine F1 Team, protagonizó un incidente en la curva 11 mientras evaluaba los nuevos compuestos para la temporada 2026.

El joven argentino perdió el control de su monoplaza A523, adaptado para las pruebas de neumáticos de 18 pulgadas más estrechos, en una de las secciones más técnicas del trazado húngaro.

During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.