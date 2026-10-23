Arrojaron una bomba molotov contra un salón de eventos en la zona sur de Rosario

Un salón de eventos ubicado en bulevar Seguí y Maipú, en la zona sur de Rosario, fue atacado con una bomba molotov este jueves por la noche, cerca de las 23.30. El episodio provocó daños en la puerta de ingreso y en el material utilizado para aislar acústicamente el local, sin que se registraran personas heridas.

Según relató el titular del establecimiento Status, desconocen los motivos del ataque y aseguraron que no habían tenido problemas previos. El lugar cuenta con personal de seguridad y cumple con las medidas de control exigidas por la Municipalidad.

De acuerdo con el testimonio de un vecino, dos hombres que circulaban en motocicletas habrían arrojado el artefacto incendiario. El comerciante indicó que el vecino alertó sobre lo ocurrido y que pudieron apagar el fuego antes de la llegada de los bomberos.

El establecimiento tiene cámaras de seguridad sobre bulevar Seguí, pero no en el sector de la salida de emergencia donde se produjo el ataque. Por el momento, no se estableció quiénes fueron los responsables ni cuál fue el motivo de la agresión.