Visa recibe luz verde para establecer un sistema de compensación de pagos en China

FOTO: Visa obtiene aprobación para preparar un negocio de compensación de tarjetas en China

BEIJING (AP) — El gigante de pagos Visa informó el martes que recibió la aprobación para prepararse para establecer un negocio de compensación de pagos con tarjetas bancarias en China, una medida que podría permitirle a la firma estadounidense competir por una parte del gran mercado chino de pagos.

Algunos analistas consideran el avance como una señal alentadora para las empresas estadounidenses tras las reuniones del líder chino Xi Jinping con el presidente Donald Trump durante una visita de Estado a Washington el mes pasado.

La empresa de procesamiento de pagos con sede en San Francisco señaló que la aprobación, largamente esperada, representa "un paso significativo en el compromiso de larga data de Visa con China".

El director general de Visa, Ryan McInerney, manifestó en un comunicado: "Apreciamos enormemente el importante papel de los líderes de Estados Unidos y China en la búsqueda de una relación constructiva y estratégicamente estable entre las dos economías más grandes del mundo".

La agencia oficial de noticias china Xinhua indicó que las autoridades exigen que Visa complete el trabajo preparatorio en el plazo de un año. Después de eso, puede solicitar el inicio de sus operaciones de compensación doméstica de tarjetas bancarias en el país.

La compensación de pagos con tarjeta es el proceso mediante el cual los bancos intercambian y verifican la información de una compra para calcular cuánto debe transferirse a un comercio.

Mastercard y American Express ya han comenzado la compensación doméstica en China mediante empresas conjuntas.

El presidente Donald Trump afirmó que planteó el tema del acceso para Visa durante su visita a Beijing en mayo.

McInerney formó parte de la lista de invitados a la cena Trump-Xi en la Casa Blanca durante el viaje de Xi a Washington, junto con el director ejecutivo de Mastercard, Michael Miebach.

George Chen, socio y presidente de la práctica digital en The Asia Group, dijo que la aprobación podría interpretarse como un gesto de buena voluntad de China hacia Estados Unidos antes de una reunión prevista en noviembre entre Xi y Trump en Shenzhen, China, que sería su tercer encuentro en persona este año.

Chen, de la consultora con sede en Washington que asesora a empresas sobre cómo hacer negocios en mercados que incluyen Asia, comentó por escrito: "El momento es notable. La medida sugiere que Beijing está interesado en demostrar avances tangibles para las empresas estadounidenses antes de la próxima visita de Trump a China."

Un mayor acceso al mercado en los servicios financieros ha sido durante mucho tiempo una prioridad para Washington, añadió, y la aprobación a Visa puede considerarse una señal positiva de la disposición de China a ampliar las oportunidades para las empresas extranjeras.