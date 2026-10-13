Protestas climáticas en Sudáfrica exigen el fin de la exploración de petróleo y gas

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Activistas climáticos realizaron el martes una protesta frente a una conferencia sobre energía en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, exigiendo el fin de la exploración de petróleo y gas en todo el continente y acusando a las empresas energéticas de priorizar las ganancias por encima de las personas y del medio ambiente.

Integrantes de Greenpeace África y de Extinction Rebellion cuestionaron los esfuerzos por presentar a África como una nueva frontera para el desarrollo de combustibles fósiles, al sostener que una mayor inversión agravaría el cambio climático y pondría en riesgo a comunidades que ya lidian con sus efectos.

"Las petroleras extranjeras han obtenido miles de millones en ganancias solo este año a costa de la vida de las personas, a costa de los ecosistemas, a costa de vidas africanas", denunció Siya Myeza, activista de Greenpeace África.

Dijo que el encuentro, que oficialmente se llama "Semana de la Energía de África", se debería llamar "Semana de la Explotación de África" y acusó a la industria de impulsar la destrucción ambiental y la pobreza. La policía retiró a los manifestantes, que llevaban camisetas con el lema "Hagan que los contaminadores paguen".

Las protestas se producen mientras Sudáfrica busca ampliar el desarrollo de petróleo y gas para atraer inversión y reforzar la seguridad energética. El gobierno presenta el gas natural como un complemento de la energía renovable y afirma que las plantas a gas podrían suministrar electricidad cuando disminuya la generación eólica y solar.

Pese a reveses legales, el gigante energético británico Shell planea perforar hasta cinco pozos en aguas profundas en el bloque Northern Cape Ultra Deep, frente a la costa oeste de Sudáfrica, para explorar y evaluar yacimientos de petróleo y gas. El proyecto, sin embargo, ha enfrentado problemas legales.

Los manifestantes afirman que esos planes corren el riesgo de prolongar la dependencia de los combustibles fósiles en un momento en que los países deberían estar reduciendo las emisiones.

Judy Scott-Goldman, representante de Extinction Rebellion en Ciudad del Cabo, reconoció que la energía renovable tendría presencia en la conferencia, pero indicó que los activistas se oponen a promover nueva exploración de petróleo y gas.

Manifestó que ampliar el uso de combustibles fósiles iría en contra de los compromisos del acuerdo climático de París para reducir las emisiones.

"Estamos aquí para decir que no queremos ver ninguna exploración de petróleo y gas en este continente", dijo Scott-Goldman a la AP.

Mencionó incendios, inundaciones y el aumento de los precios de los alimentos como consecuencias del cambio climático, y advirtió que sus efectos también podrían impulsar la migración y el malestar social.