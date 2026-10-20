Gaza: ataque israelí deja dos muertos y se intensifican conflictos en Oriente Medio

Un ataque llevado a cabo por Israel en un apartamento en Gaza dejó un saldo de dos muertos y varios heridos. Según el ejército israelí, el objetivo del ataque era un insurgente de Hamás. Este incidente se suma a un contexto de creciente violencia en la región, donde los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, también han incrementado sus actividades bélicas, con un reciente ataque que causó la muerte de al menos 60 personas en un campamento de entrenamiento gubernamental.

El ataque en Gaza tuvo lugar antes del amanecer, y las víctimas fueron identificadas como un hombre y su esposa, según informó el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos. La ofensiva israelí se produce en medio de una serie de bombardeos que el lunes pasado resultaron en la muerte de al menos cuatro personas. Este recrudecimiento de la violencia se presenta más de un año después de que se firmara un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Desde la declaración del alto el fuego el año pasado, más de 1.500 palestinos han perdido la vida en el enclave de Gaza a manos de las fuerzas israelíes, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Gaza. Este organismo, que es considerado generalmente fiable por diversas agencias de la ONU y expertos independientes, no diferencia entre civiles y combatientes en sus estadísticas, pero sostiene que casi la mitad de los fallecidos son mujeres y niños.

Por otro lado, en Yemen, funcionarios militares y del gobierno han informado que el número de muertos por el ataque hutí del lunes contra un campamento militar ha ascendido a 60. Este ataque es considerado el más mortífero desde que se reactivaron los combates en el país. Además, se reporta que más de 200 reclutas resultaron heridos, muchos de ellos en estado grave.

El ataque fue dirigido a un campamento donde nuevos reclutas recibían instrucción en el uso de misiles balísticos, según los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. El gobierno provincial de Shabwa ha indicado que los hutíes lanzaron tres misiles balísticos contra el recinto, y los rebeldes han reclamado la responsabilidad del ataque, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

En medio de esta escalada de violencia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sugirió durante una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ambos países podrían llevar a cabo nuevos ataques contra Irán. Esta conversación se produjo a pocos días de las elecciones generales en Israel, donde Netanyahu busca su reelección en un entorno electoral complicado, considerado un referéndum sobre su liderazgo tras el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás.

Netanyahu agradeció a Trump por su apoyo y enfatizó que "tenemos un trabajo por terminar" en relación a la amenaza que representa Irán. Afirmó: "No vamos a permitir que ocurra". Este intercambio se produce en un contexto de tensiones crecientes en la región, donde las acciones de Israel y Irán continúan siendo un punto focal en las dinámicas de seguridad.