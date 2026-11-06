Ex primer ministro de Malasia Najib Razak cumplirá condena en casa tras abonar multa de 12,3 millones

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El ex primer ministro de Malasia Najib Razak está a punto de salir de prisión para cumplir el resto de su condena por corrupción en su casa, después de que su partido pagó el viernes la multa de 50 millones de ringgit (12,3 millones de dólares) exigida en los términos de un indulto real.

Najib, de 73 años, está encarcelado desde agosto de 2022, cuando el máximo tribunal de Malasia confirmó su condena en su primer juicio por corrupción, vinculado al saqueo de miles de millones de dólares del fondo estatal de inversión 1MDB. El rey de Malasia le concedió en septiembre un inusual indulto que le permite cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

El arresto domiciliario se aplica únicamente a su pena reducida de seis años en el primer juicio. No cubre otra condena de 15 años de prisión impuesta en diciembre de 2025 por corrupción y lavado de dinero en un segundo juicio importante relacionado con el escándalo de 1MDB.

Asyraf Wajid Dusuki, secretario general de la Organización Nacional de Malayos Unidos, señaló en un comunicado que el partido reunió fondos suficientes mediante una campaña de donaciones para Najib. La formación efectuó el pago de la multa ante el Tribunal Superior antes el viernes, indicó.

El pago cumple una condición clave vinculada al indulto real.

No está claro cuándo se produciría el traslado del expolítico desde el penal. La policía estaba apostada en su casa en Kuala Lumpur temprano el viernes y la carretera que lleva a la vivienda estaba cortada.

Najib creó el fondo de desarrollo 1MDB poco después de asumir el cargo en 2009. Los investigadores afirman que se sustrajeron al menos 4.500 millones de dólares del fondo, que fueron lavados por colaboradores de Najib a través de múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos y otros países. Presuntamente, los fondos se utilizaron para financiar películas de Hollywood y compras extravagantes que incluyeron hoteles, un yate de lujo, arte y joyas.

En 2020 fue condenado a 12 años de prisión y se le impuso una multa de 210 millones de ringgit (51,5 millones de dólares) por abuso de poder, abuso de confianza y lavado de dinero, en un caso relacionado con 42 millones de ringgit (10,3 millones de dólares) canalizados a sus cuentas bancarias desde SRC International, una antigua filial de 1MDB.

En enero de 2024, la Junta de Indultos redujo a la mitad su condena hasta seis años de cárcel y rebajó la multa a 50 millones de ringgit.

El rey, el sultán Ibrahim Iskandar, concedió posteriormente a Najib un indulto condicional, allanando el camino para su arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028, siempre que pagara la multa.

Najib recurrió la condena y la sentencia del segundo juicio. La pena de 15 años debe entrar en vigor una vez que termine la actual. También fue multado con 11.400 millones de ringgit (2.800 millones de dólares). Si no gana la apelación, podría volver a prisión después del 23 de agosto de 2028.

La indignación pública por el escándalo de 1MDB condujo a una histórica derrota electoral de la coalición gobernante en 2018, que había dirigido Malasia desde la independencia de Reino Unido en 1957. Pese a su condena, Najib aún tiene influencia en su partido, UNMO, que ahora forma parte del nuevo gobierno que llegó al poder en 2022.