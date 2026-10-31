Estados Unidos advierte a Rusia sobre amenaza de ataque terrorista en Moscú

Buenos Aires, 31 de octubre (NA-Xinhua) — El Servicio Federal de Seguridad (SFS) de Rusia comunicó que ha recibido información de Estados Unidos sobre preparativos para un posible ataque terrorista en Moscú. Las autoridades rusas están implementando las medidas necesarias, según reportes de medios locales.

La información fue transmitida a través de canales establecidos, detalló el SFS en un comunicado, indicando que "se está llevando a cabo el trabajo correspondiente", tal como lo informó la Agencia Noticias Argentinas.

Paralelamente, la embajada de Estados Unidos en Moscú emitió una alerta de seguridad a través de la red X, advirtiendo sobre la posible amenaza de un evento que podría resultar en un alto número de víctimas en el Museo Reserva de Tsaritsyno.

La embajada también mencionó que el Gobierno estadounidense está colaborando con las autoridades rusas pertinentes en respuesta a esta amenaza, según continuó el informe de Xinhua.