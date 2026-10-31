Estados Unidos advierte a Rusia sobre amenaza de ataque terrorista en Moscú
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que recibió una alerta de Washington sobre un posible ataque en Moscú, específicamente en el Museo Reserva de Tsaritsyno.
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Buenos Aires, 31 de octubre (NA-Xinhua) — El Servicio Federal de Seguridad (SFS) de Rusia comunicó que ha recibido información de Estados Unidos sobre preparativos para un posible ataque terrorista en Moscú. Las autoridades rusas están implementando las medidas necesarias, según reportes de medios locales.
La información fue transmitida a través de canales establecidos, detalló el SFS en un comunicado, indicando que "se está llevando a cabo el trabajo correspondiente", tal como lo informó la Agencia Noticias Argentinas.
Paralelamente, la embajada de Estados Unidos en Moscú emitió una alerta de seguridad a través de la red X, advirtiendo sobre la posible amenaza de un evento que podría resultar en un alto número de víctimas en el Museo Reserva de Tsaritsyno.
La embajada también mencionó que el Gobierno estadounidense está colaborando con las autoridades rusas pertinentes en respuesta a esta amenaza, según continuó el informe de Xinhua.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Estados Unidos alertó a Rusia sobre un posible ataque terrorista en Moscú.
¿Quién emitió la alerta?
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia y la embajada de Estados Unidos.
¿Cuándo se recibió la información?
La alerta fue comunicada el sábado 31 de octubre.
¿Dónde se menciona la amenaza?
Se advierte sobre un posible ataque en el Museo Reserva de Tsaritsyno en Moscú.
¿Cómo se están coordinando las acciones?
El Gobierno estadounidense está trabajando con las autoridades rusas para abordar la amenaza.
[Fuente: Noticias Argentinas]