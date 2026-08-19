El Gobierno boliviano reafirma que nadie está por encima de la ley tras la detención de Cerimedo

Buenos Aires, 19 agosto (NA) — El Gobierno de Bolivia reafirmó que nadie está por encima de la ley y anunció una investigación "seria y profunda" después de la aprehensión del consultor argentino Fernando Cerimedo, quien es señalado como sospechoso de un ataque armado contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller. Este incidente ocurrió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el este del país.

"En Bolivia nadie está por encima de la ley", enfatizó el ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, durante una conferencia de prensa, mientras confirmó que Cerimedo permanece aprehendido y está a disposición del Ministerio Público.

Oviedo afirmó que ordenó a la Policía actuar de inmediato tras enterarse del atentado y de la presunta vinculación de Cerimedo con el hecho, en el que Beller recibió tres disparos cuando fue atacada por dos sujetos la noche del lunes 17, en las cercanías de un hotel.

Beller fue trasladada a terapia intensiva en un hospital de la capital cruceña, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

El ministro evitó anticipar conclusiones y destacó que será la investigación la que determine las responsabilidades correspondientes.

La detención de Cerimedo se produjo horas después del ataque, cuando agentes policiales lo aprehendieron en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. La Fiscalía y la Policía deberán investigar si Cerimedo tuvo participación directa o alguna relación con la planificación o ejecución del atentado.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, indicó que el caso podría estar vinculado a un conflicto sentimental entre Beller y Cerimedo, aunque las autoridades aún no han proporcionado una conclusión oficial sobre el móvil ni el grado de responsabilidad del ciudadano argentino.

Este caso ha cobrado relevancia política debido al papel que Cerimedo ocupa en el entorno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

A pesar de que Paz Pereira negó durante la campaña electoral que Cerimedo fuera su asesor, más tarde fue reconocido oficialmente por el entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, como asesor personal del mandatario, aunque no tenía un cargo formal en la estructura administrativa del Estado.

Cerimedo es un consultor político argentino que ha trabajado en campañas electorales de figuras de la derecha latinoamericana, como Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Javier Milei, y su cercanía con el poder boliviano ha suscitado interés por su participación en asuntos de comunicación política y estrategia digital.

Según informaron medios bolivianos, funcionarios de diferentes carteras de Estado han indicado que el consultor mantenía comunicación directa con autoridades y ofrecía recomendaciones sobre estrategias políticas y comunicacionales, especialmente en redes sociales.

En junio pasado, surgieron denuncias en redes sociales sobre una presunta agresión física de Cerimedo contra Beller, así como la existencia de un proceso judicial relacionado con ese episodio, además de una supuesta orden de aprehensión. Estos antecedentes deberán ser verificados por las autoridades en la investigación en curso.

Oviedo insistió en que el Ministerio de Gobierno proporcionará información sobre los avances de la pesquisa conforme se vayan conociendo nuevos elementos, según un informe de Xinhua.