Detienen a exministra turca por escándalo de manipulación de fondos de inversión

ANKARA, Turquía (AP) — Las autoridades turcas han llevado a cabo la detención de Fatma Betul Sayan Kaya, quien fue exministra y vicepresidenta del partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan. Este arresto se produce en el contexto de un escándalo relacionado con la manipulación del precio de acciones, que afecta a diversos fondos de inversión.

Kaya presentó su renuncia en septiembre como vicepresidenta del Partido de la Justicia y el Desarrollo, poco después de que surgieran acusaciones en su contra por la venta de acciones valoradas en decenas de millones de dólares, justo antes de que los reguladores decidieran liquidar los fondos de inversión implicados por presunta manipulación.

La exministra, que ocupó el cargo de ministra de Familia y Asuntos Sociales entre 2016 y 2018, fue arrestada el jueves por la noche y se encuentra a la espera de un posible juicio. Las autoridades la acusan de pertenencia a una organización criminal y de violar la Ley de Mercados de Capitales de Turquía, según lo informado por la agencia estatal de noticias Anadolu.

Su esposo fue liberado bajo la condición de presentarse regularmente ante la policía, luego de ser interrogados en una segunda ronda de preguntas. El principal partido de oposición en Turquía ha señalado que Kaya habría recibido 2.170 millones de liras (equivalente a 43 millones de dólares) tras supuestamente haber invertido 163 millones de liras (aproximadamente 3 millones de dólares) en uno de los fondos mencionados.

A pesar de las acusaciones, la pareja ha negado haber cometido cualquier irregularidad. No obstante, se ha informado que han transferido parte de los beneficios a una cuenta designada por los reguladores bancarios.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, indicó que más de 430 personas están siendo investigadas por supuesta manipulación del mercado y uso de información privilegiada, de las cuales 112 han sido detenidas en el marco de este escándalo.