Bulgaria responde a ataques de drones en el mar Negro con operaciones de rescate de barcos hundidos

FOTO: Bulgaria despliega rescatistas tras ataques de drones a 2 barcos en el mar Negro, que hundieron uno

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Varios drones atacaron dos barcos en el mar Negro frente a Bulgaria el martes, hundieron uno y provocaron operaciones de rescate de emergencia, indicó el primer ministro búlgaro, Rumen Radev.

El carguero Dignity, con bandera de Guinea-Bisáu, se hundió después de ser alcanzado por un ataque militar. Se rescató a cinco marinos y continuaba la búsqueda de los otros 11 tripulantes, indicó el gobernador del distrito de Varna, Mario Smrkov.

Los rescatistas evacuaron a los 15 tripulantes de uno de los barcos, el Chelsea 3, con bandera de Malta, y cinco recibieron tratamiento por lesiones leves, indicó Radev en un video publicado en redes sociales.

La tripulación, que incluía a siete ciudadanos ucranianos y ocho ciudadanos azerbaiyanos, informó que la cubierta y el casco del barco fueron alcanzados por tres drones aéreos.

Los ataques contra los dos barcos ocurrieron a 20 millas y 21 millas (32 y 34 kilómetros) de la costa búlgara.

Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Bulgaria el martes, Radev calificó los ataques de "absolutamente inaceptables" y dijo que Bulgaria estaba solicitando asistencia de la OTAN y de la Unión Europea.

Aunque las autoridades no poseen pruebas claras sobre quién fue responsable de los ataques con drones, "no tiene sentido que Ucrania destruya sus propios barcos en el mar Negro, y los resultados de estos ataques favorecen los intereses de Rusia", dijo Radev a la embajadora rusa en Sofía durante una reunión el martes, informó la oficina de prensa del gobierno.

La embajadora dijo que no tiene ninguna información del Ministerio ruso de Defensa relacionada con los recientes ataques contra buques comerciales en el mar Negro, pero añadió que no descartaba la posibilidad de que "estos ataques representen una provocación de un tercero".

Radev ha dicho que tales ataques son inaceptables y que Bulgaria continuará investigando los ataques junto con sus aliados de la UE y la OTAN para establecer la verdad.

Radev dijo que Bulgaria está sufriendo un daño económico y financiero significativo y añadió que su país iniciará conversaciones con los vecinos Rumania y Turquía sobre propuestas conjuntas para garantizar la seguridad de la navegación en el mar Negro.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, culpó a Rusia por los ataques en una publicación en X el martes.

"El último ataque de Rusia contra buques comerciales cerca de las aguas territoriales de Bulgaria, que hirió a ciudadanos ucranianos y azerbaiyanos, demuestra una vez más el desprecio deliberado de Moscú por las vidas civiles y la seguridad marítima en el mar Negro", escribió Sybiha.

"El mar Negro es un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial. Rusia lo está atacando para convertir el hambre en un arma y mantener al mundo como rehén. Esto debe enfrentarse con firmeza", escribió Sybiha.

La OTAN ya había reforzado su presencia a lo largo del flanco oriental y seguirá monitoreando el entorno de seguridad, ajustando su capacidad de disuasión y defensa según sea necesario.

"La OTAN seguirá trabajando estrechamente con nuestros Aliados en el mar Negro", escribió en X el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Añadió que la OTAN que el mar Negro "se ha convertido en otro frente de escalada" en la guerra de Rusia en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los incidentes con drones y dijo "Esto es inaceptable. Condeno enérgicamente los ataques con drones contra buques mercantes cerca de la costa de Bulgaria. Ponen las vidas de la tripulación en grave peligro y amenazan la seguridad en el mar Negro".

"Estamos con Bulgaria y agradecemos a sus rescatistas por su rápida respuesta. Los responsables deben rendir cuentas", expresó António Costa, presidente del Consejo Europeo, en una publicación en redes sociales que se debatiría en la reunión del Consejo Europeo programada para el jueves y viernes en Bruselas.

Los ataques se producen exactamente una semana después de que drones marítimos y aéreos atacaran otros dos buques comerciales en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro. Un barco con bandera de Togo se hundió, mientras que un ferry búlgaro evacuó a la tripulación de 18 miembros de una embarcación con bandera de Palaos.

Un día antes, un buque de carga de propiedad turca que transportaba maíz se incendió tras un ataque con drones y más tarde se hundió en el mar Negro frente a la costa de Rumania. Dos personas murieron y 11 tripulantes fueron rescatados, indicaron las autoridades rumanas.