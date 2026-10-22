Una docente que marca la diferencia: los pictogramas que dieron el valor agregado

FOTO: Un programa de radio con pictogramas y la posibilidad de comunicarse

Hay sueños que empiezan en el aula, entre ideas, dibujos, ensayos y muchas ganas de hacer. El de los estudiantes de la Escuela Especial Asis, de Berazategui, comenzó con un desafío: crear un programa de radio utilizando un guión en pictogramas. Y terminó con un viaje, un reconocimiento y una experiencia que difícilmente olviden, al participar del concurso de Cadena 3, Sueños de Radio.

Los jóvenes presentaron un programa en la categoría Agro y para ello, junto a sus docentes, prepararon el guión, practicaron, grabaron distintas versiones y eligieron las tomas que mejor transmitían aquello que querían contar.

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Pero el verdadero valor de esta historia no está solamente en el resultado. Está en todo lo que pasó para llegar hasta ahí: en la posibilidad de expresarse, en el trabajo compartido y en la certeza de que, cuando aparecen barreras, también se pueden encontrar caminos para superarlas.

“Somos estudiantes de secundaria y, en esa intención, nos presentamos. Necesitamos alguna adecuación, pues la hacemos y nos mandamos”, explicó Damaris Férez, docente de la escuela.

En esas palabras hay una manera de entender la diversidad: no poner el foco en aquello que una persona no puede hacer, sino buscar qué necesita para hacerlo posible.

La docente defendió también el criterio de evaluación aplicado por el jurado, que contempló las particularidades de los participantes sin dejar de valorar el trabajo que habían realizado. “Pretender reglas diferentes, a mi entender, sería justamente lo raro”, sostuvo.

Semanas de trabajo, muchas grabaciones y una pregunta inolvidable

Detrás del programa hubo tiempo, paciencia y dedicación. Los estudiantes ensayaron, escucharon sus propias voces, revisaron las grabaciones y volvieron a intentarlo tantas veces como fue necesario.

Para Damaris, uno de los momentos más significativos llegó cuando, después de terminar una grabación, uno de los chicos preguntó: “¿Y cómo salió?”.

Una pregunta sencilla que encerraba algo enorme: la conciencia de haber hecho algo para que otros lo escucharan, lo comprendieran y lo disfrutaran.

“Entender que ellos tienen que decir algo y el otro lo tiene que comprender y lo tiene que escuchar, todo eso era lo rico”, recordó.

Los propios estudiantes fueron contando cómo vivieron el proceso. Franco explicó que los pictogramas permiten guiarse a partir de las imágenes. Agustín recordó su participación frente a cámara y el trabajo que hicieron durante las semanas previas.

“Que otros puedan ver que se puede”

Damaris trabaja desde hace años en la escuela. A varios de los estudiantes los conoce desde que llegaron y acompañó sus procesos, sus aprendizajes y sus proyectos. Algunos egresan este año, y verlos crecer la emociona profundamente.

“Yo lo escucho a Fran hablar, se me llena el pecho. Fue acompañar mucho tiempo, muchos proyectos, y hoy ver que es un cuasi-adulto que sale a la vida con las herramientas que ustedes le han escuchado, a mí me llena de orgullo”, contó.

“Presentarnos a estos espacios tiene que ver con visibilizarnos e invitar a otros, que otras escuelas especiales, que otros estudiantes con discapacidad, que otras familias, que otros docentes se puedan ver en estos espacios”, explicó.