La misteriosa pastelería de medianoche: dulces secretos y espíritus en la noche

La literatura contemporánea a menudo nos sorprende con relatos que entrelazan lo cotidiano con lo extraordinario. "La misteriosa pastelería de medianoche", una obra de **SALAMANDRA**, nos presenta a **Yeon-hwa**, una joven que hereda la pastelería familiar **Hwawoldang** tras la muerte de su abuela. Este negocio, que ha estado en manos de su familia durante generaciones, se encuentra en declive y su primera intención es venderlo. Sin embargo, una inesperada petición la obliga a mantener la tienda abierta durante un mes, de diez a doce de la noche.

En este contexto, **Yeon-hwa** se sumerge en el aprendizaje de la elaboración de dulces tradicionales, mientras busca respuestas sobre la vida de su abuela, una mujer enigmática que siempre mantuvo un aire de misterio. Lo que comienza como una simple tarea se transforma en una experiencia sobrenatural cuando descubre que sus clientes nocturnos no son humanos, sino espíritus que buscan resolver asuntos pendientes antes de reencarnarse.

Los postres que **Yeon-hwa** prepara están íntimamente ligados a las vidas pasadas de estos espíritus, quienes confían en su habilidad para interpretar sus deseos. A medida que avanza la historia, la protagonista no solo aprende sobre la repostería, sino que también empieza a desentrañar los secretos de su propia historia familiar. Acompañada por un gato negro que parece tener un papel crucial en su viaje, **Yeon-hwa** se convierte en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

La novela, que se sitúa en el género de la **novela negra, intriga y terror**, ofrece una mirada única sobre la memoria y el legado familiar. La forma en que los sabores evocan recuerdos y emociones es un tema central que resuena con el lector, invitándolo a reflexionar sobre sus propias conexiones con el pasado. En un mundo donde la vida cotidiana a menudo se siente desconectada de lo espiritual, esta obra nos recuerda que hay historias y secretos que esperan ser descubiertos, incluso en los lugares más inesperados.

Con un estilo narrativo que combina la intriga con elementos de lo sobrenatural, "La misteriosa pastelería de medianoche" se presenta como una lectura cautivadora para aquellos que buscan explorar la intersección entre lo tangible y lo etéreo. La obra, publicada en **2026**, promete dejar una huella duradera en el lector, invitándolo a reflexionar sobre el significado de los recuerdos y la importancia de los lazos familiares.

**Ficha del libro**

| **Género** | Novela negra, intriga, terror |

| **Editorial** | SALAMANDRA |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9791387640316 |

| **ISBN digital** | 9791387640323 |

| **Idioma** | Español |

| **Nº de páginas** | 240 |