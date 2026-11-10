La madre: un retrato íntimo de María de Nazaret en tiempos de Roma

En el siglo I, tras presenciar el episodio más trágico de la vida de Jesús, el antiguo guardia pretoriano Lucio Fedro se ve obligado a buscar refugio en Éfeso junto a su familia. Sin embargo, el poder implacable de Roma no tardará en acecharlos, amenazando con arrebatarles lo que más aman.

Mientras Lucio se enfrenta a los secuaces del emperador Calígula, quien busca apoderarse de una reliquia con la sangre de Jesús, su esposa Flavia encontrará consuelo en una figura emblemática: María de Nazaret. A través de su propia voz, se desvela la historia más íntima de la madre de Jesús, una mujer que vio crecer a su hijo y tuvo que aprender a dejarlo marchar, enfrentándose al dolor de la pérdida.

En este contexto, José María Zavala nos presenta una novela histórica que va más allá de los relatos tradicionales. Con una narrativa magistral y un profundo trabajo de documentación, el autor nos ofrece un retrato humano de María, quien lloró a los pies de la cruz y permaneció al lado de su hijo hasta el final. Este enfoque no solo resalta la figura de María como madre, sino que también la presenta como un símbolo de fortaleza y resiliencia ante el sufrimiento.

La obra, que se suma a la exitosa trayectoria de Zavala tras su aclamado "El Profeta", invita a los lectores a reflexionar sobre el amor, la pérdida y el sacrificio. En un momento en que la búsqueda de historias humanas y auténticas es más relevante que nunca, "La madre" se erige como una lectura esencial para quienes desean explorar la vida de una de las figuras más inspiradoras de la historia.

La novela no solo es un viaje a través del tiempo, sino también una exploración de los sentimientos más profundos que nos unen como seres humanos. En un mundo donde el dolor y la esperanza coexisten, la historia de María resuena con fuerza, recordándonos la importancia del amor y la memoria.

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