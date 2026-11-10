La lengua extranjera: un viaje a través de la memoria y el arte

En su más reciente obra, La lengua extranjera, el autor Brais Lamela nos invita a acompañar a dos jóvenes en una travesía hacia un antiguo asentamiento colonial. Este viaje no solo es físico, sino también emocional, ya que los protagonistas huyen de incendios y se refugian en hoteles perdidos en la selva, mientras construyen una intimidad frágil, marcada por la incertidumbre de que cada palabra pueda tener un significado opuesto al que parece.

La narrativa de Lamela se despliega de manera expansiva, entrelazando distintas voces, tiempos y relatos. A través de las ansiosas cartas de un viajero que se encuentra al otro lado del Atlántico, una noche de insomnio sostenida por la lectura en voz alta, y un coro subterráneo formado por estatuas expoliadas que claman por regresar, el autor crea un mosaico literario que invita a la reflexión.

La lengua extranjera se presenta como una novela ambiciosa y envolvente que aborda temas como el arte, la memoria y la persistente sombra de la violencia colonial. En este contexto, el lenguaje se revela como una fuerza poderosa, capaz de desestabilizar y transformar la realidad. La obra invita a los lectores a cuestionar no solo el significado de las palabras, sino también el impacto que estas tienen en la construcción de nuestra historia y nuestra identidad.

Publicada por RANDOM HOUSE en 2026, esta novela de Brais Lamela se suma a la rica tradición de la narrativa contemporánea que explora las complejidades de la memoria y el legado colonial. En un momento en que el diálogo sobre la identidad y la historia es más relevante que nunca, La lengua extranjera se erige como una lectura necesaria para quienes buscan comprender el pasado y sus repercusiones en el presente.

Con sus 296 páginas, la obra no solo promete una experiencia literaria cautivadora, sino que también plantea preguntas profundas sobre el arte y la memoria, convirtiéndola en un texto imprescindible para los amantes de la literatura.

**Ficha del libro**

**Género:** Narrativa

**Editorial:** RANDOM HOUSE

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788439746997

**ISBN digital:** 9788439747000

**Idioma:** Español

**Nº de páginas:** 296