Evan Gershkovich narra su experiencia en Rusia tras ser detenido por el FSB

En 2023, el periodista Evan Gershkovich se convirtió en el primer corresponsal occidental condenado por espionaje desde la Guerra Fría, tras ser detenido en Moscú por el FSB, la temida agencia de seguridad rusa. Su arresto, que generó un gran revuelo internacional, culminó en 491 días de prisión, hasta su liberación en un notable intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.

En su obra "Esta tierra hermosa y maldita", Gershkovich comparte su experiencia en prisión y reflexiona sobre su relación con Rusia, el país de origen de su familia. A través de sus memorias, el autor no solo narra su historia personal, sino que también ofrece un análisis profundo del endurecimiento del régimen de Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. Este testimonio se convierte en un ensayo narrativo que revela las tensiones de la nueva Guerra Fría.

El libro, publicado por la editorial DEBATE en 2026, se inscribe dentro del género de la no ficción y se presenta como un documento esencial para entender la complejidad de la situación actual en Rusia. La prosa de Gershkovich es intensa y conmovedora, lo que permite al lector conectar emocionalmente con su experiencia y la realidad de un país en crisis.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para ofrecer una perspectiva única sobre un contexto geopolítico que sigue siendo de gran interés mundial. En un momento en que la libertad de prensa enfrenta desafíos sin precedentes, el relato de Evan Gershkovich se erige como un faro de resistencia y valentía.