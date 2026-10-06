Renault presenta la pick-up Niagara en Córdoba: se producirá de forma exclusiva en Santa Isabel

La automotriz Renault concretó la presentación oficial de la pick-up Niagara en su planta de Santa Isabel, marcando un hito industrial para la provincia de Córdoba y la región.

El vehículo, que se fabrica de manera exclusiva en la provincia para abastecer a 19 mercados globales, encabeza la transformación estratégica de la fábrica hacia la especialización en vehículos utilitarios y el perfil exportador.

El presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, destacó en diálogo con Cadena 3 la relevancia del proyecto al remarcar que entre el 60% y el 70% de la producción total estará destinada a la exportación, principalmente a América Latina.

"Es un vehículo que viene a transformar la fábrica de Santa Isabel en una planta especializada en utilitarios y le dará un perfil fuertemente exportador. Además, fue el modelo elegido por el Grupo Renault a nivel global para inaugurar la segunda etapa de su plan estratégico Future Ready hasta 2030", afirmó la máxima autoridad de la firma en el país.



André Pinto, director de planta de Renault de Santa Isabel.

Respecto al panorama del sector, Sibilla evaluó el contexto económico local y proyectó un mercado nacional cercano a las 500.000 unidades anuales.

Si bien la cifra refleja un leve descenso respecto al año anterior, sostuvo que no se trata de un mal volumen en términos comparativos y ratificó la apuesta de la marca por el desarrollo tecnológico en el país.

Por su parte, el director industrial de la Planta de Santa Isabel, André Pinto, detalló las adecuaciones operativas y de infraestructura requeridas para el montaje de la nueva camioneta.

"Pasamos por una transformación industrial muy importante. Instalamos 60 nuevos robots en el área de soldadura para automatizar el proceso y montamos bancos de prueba de rodillos específicos para calibrar los sistemas ADAS de conducción asistida", explicó.

El directivo fabril confirmó además que la producción en serie comenzó a principios de mes y que ya se preparan los primeros despachos a los concesionarios y al mercado brasilero.

En materia de equipamiento, la pick-up Niagara debuta como el primer modelo de la gama global de la marca del rombo en incorporar inteligencia artificial integrada mediante la tecnología Gemini, permitiendo la interacción por voz y asistencia contextual para los ocupantes.

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